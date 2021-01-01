Лавров заявил о намерении России не допустить политических игр в Карабахе

Сергей Лавров (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Москва не допустит политических игр вокруг ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По слова министра, в Баку участники встречи подтвердили безальтернативность соглашения по Нагорному Карабаху.

«Переговоры прошли и в формате нашей межведомственной делегации, и затем состоялись дополнительно консультации в узком составе. Главный вывод — полностью подтверждена актуальность и безальтернативность договоренности, которая была достигнута Россией, Азербайджаном и Арменией 9 ноября», — сказал Лавров.

Глава МИД добавил, что существующая договоренность «остановила кровопролитие и заложила долгосрочное урегулирование ситуации вокруг Нагорного Карабаха».