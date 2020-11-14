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Прокуратура Рязанской области назвала предварительную причину пожара в ТЦ

Пожар в торгово-развлекательном рязанском центре «М5 Молл» начался из-за неосторожного обращения с пиротехническим изделием в батутном центре. Об этом РБК сообщили в прокуратуре Рязанской области.

«К тренеру батутного центра пришел знакомый с ракетницей и решил ее там запустить. Она попала на батут, поверхность которого выстлана противоударным материалом, и материал загорелся», — уточнила прокуратура.

В Рязанской области после пожара проверят все ТЦ региона
Общество
Фото:lybimovnikolay / VK

Виновники инцидента пытались потушить пламя, однако безуспешно.

Окончательно проверка произошедшего, как указали в прокуратуре, еще не завершена.

Огонь в ТЦ распространился на площади около 500 кв. м. Очевидцы говорили, что пожар начался в батутном клубе Cosmica. В результате у торгового комплекса загорелась кровля, и обрушилась часть стены. Из здания эвакуировали более 1 тыс. человек, о пострадавших не сообщалось.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов после пожара поручил провести проверку всех торговых центров региона на соблюдение мер противопожарной безопасности.

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