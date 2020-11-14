Прокуратура Рязанской области назвала предварительную причину пожара в ТЦ

Пожар в торгово-развлекательном рязанском центре «М5 Молл» начался из-за неосторожного обращения с пиротехническим изделием в батутном центре. Об этом РБК сообщили в прокуратуре Рязанской области.

«К тренеру батутного центра пришел знакомый с ракетницей и решил ее там запустить. Она попала на батут, поверхность которого выстлана противоударным материалом, и материал загорелся», — уточнила прокуратура.

Виновники инцидента пытались потушить пламя, однако безуспешно.

Окончательно проверка произошедшего, как указали в прокуратуре, еще не завершена.