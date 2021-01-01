В команде Байдена назвали дату объявления о назначениях в администрацию

Джо Байден (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Кандидат в президенты США демократ Джо Байден, которого американские СМИ называют победителем на выборах, планирует объявить о своих назначениях на ключевые посты в его будущей администрации 24 ноября. Об этом сообщил в эфире телеканала ABC Рон Клайн, который должен возглавить аппарат Белого дома.

«Если вы хотите знать, кто какие ведомства будет возглавлять, то вам придется дождаться, пока их не назовет сам избранный президент во вторник», — сообщил Клайн.

В ноябре уже анонсировались претенденты на должности в администрации Байдена. Так, госсекретарем может стать «дипломат-ветеран и давний союзник Байдена» Тони Блинкен, Клайн станет руководителем аппарата Белого дома, Пентагон может возглавить бывший заместитель министра обороны по политическим делам в первой администрации Барака Обамы Мишель Флорной, занимавшаяся вопросами нераспространения ядерного оружия еще при Билле Клинтоне, пост главы Минфина может занять курировавшая вопросы экономики при администрации Клинтона, заместитель министра финансов при Обаме Лаел Брайнард.