Трамп заявил о победе на президентских выборах

Дональд Трамп (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Кандидат от Республиканской партии, действующий лидер США Дональд Трамп заявил, что он стал победителем на президентских выборах. Об этом он написал в Twitter.

«Я выиграл выборы», — заявил Трамп. Социальная сеть отметила его пост сообщением о том, что официальные итоги свидетельствуют об обратном.

Накануне Трамп заявил, что отказывается признавать победу демократа Джо Байдена в выборах президента. Он считает, что выборы прошли с нарушениями. В другом твите Трамп написал, что на выборах нарушалась Конституция страны. По словам главы государства, большое число наблюдателей от Республиканской партии не допустили к месту подсчета голосов. Также президент заявил, что демократы «вносили изменения» в бюллетени для того, чтобы помочь кандидату от своей партии.

Ранее кандидат от республиканцев опубликовал пост, в котором сообщал о готовящихся «крупных исках», которые, как утверждает он, продемонстрируют неконституционность выборов.