В Подольске на мать выпавшего из окна ребенка завели уголовное дело

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Полиция Подольска возбудила в отношении 21-летней матери ребенка, который выпал из окна на четвертом этаже, уголовное дело, сообщила РБК начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. По ее словам, дело открыли по ст. 125 УК (оставление в опасности).

21 июля мальчик 2017 года рождения перевесился через перила балкона. Падавшего ребенка поймали местные жители. Полицейские не смогли попасть в квартиру, где проживает мальчик. Сотрудники экстренных служб вскрыли дверь и обнаружили мать ребенка с признаками алкогольного опьянения и ее младшего ребенка. По словам женщины, она спала и не заметила отсутствия старшего сына.

В полиции уточнили, что в июне 2020 года в отношении матери мальчиков был составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП. Женщину поставили на профилактический учет.

В соцсети «ВКонтакте» было опубликовано видео, на котором видно, как ребенок повис на руках на перилах балкона. Местный портал Tvpodolsk.ru писал, что первыми на мальчика обратили внимание сотрудники местной управляющей компании, которые косили траву.