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Общество ,  
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СМИ назвали участниками драки со стрельбой в Петербурге родителей из чата

Фото:Андрей Перечицкий / ТАСС
Фото: Андрей Перечицкий / ТАСС

Шесть граждан, между которыми произошел конфликт со стрельбой, задержали в Санкт-Петербурге, на них составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Об этом РБК сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Конфликт произошел на проспекте Тореза. На месте происшествия сотрудниками полиции изъяты газовый и травматический пистолет. Пострадавших нет. «В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказали в полиции.

По данным «Фонтанки», драка произошла между участниками родительского чата. Как пишет издание, участники драки «почти все [были] с высшим образованием и достойной работой, в драку полез даже врач». «По словам участников, стреляли, ни в кого не целясь, только в воздух. Претензии в отделе полиции у них друг к другу иссякли», — пишет «Фонтанка». О том, что в конфликте участвовали состоящие в родительском чате мужчины, сообщил и РЕН ТВ.

В жилом доме в Москве произошла стрельба
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Фото:Сергей Карандеев / ТАСС

Ранее в результате конфликта, который начался в родительском чате, погиб житель Волгограда. Конфликт произошел в отделении банка в Волгограде, 30-летний мужчина избил посетителя, его задержали. Потерпевшего госпитализировали, позже он скончался.

стрельба Санкт-Петербург
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +18008 Случаев 2,1 млн +24581 Умерли 36,2 тыс. +401
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