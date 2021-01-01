СМИ назвали участниками драки со стрельбой в Петербурге родителей из чата

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Шесть граждан, между которыми произошел конфликт со стрельбой, задержали в Санкт-Петербурге, на них составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Об этом РБК сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Конфликт произошел на проспекте Тореза. На месте происшествия сотрудниками полиции изъяты газовый и травматический пистолет. Пострадавших нет. «В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказали в полиции.

По данным «Фонтанки», драка произошла между участниками родительского чата. Как пишет издание, участники драки «почти все [были] с высшим образованием и достойной работой, в драку полез даже врач». «По словам участников, стреляли, ни в кого не целясь, только в воздух. Претензии в отделе полиции у них друг к другу иссякли», — пишет «Фонтанка». О том, что в конфликте участвовали состоящие в родительском чате мужчины, сообщил и РЕН ТВ.

Ранее в результате конфликта, который начался в родительском чате, погиб житель Волгограда. Конфликт произошел в отделении банка в Волгограде, 30-летний мужчина избил посетителя, его задержали. Потерпевшего госпитализировали, позже он скончался.