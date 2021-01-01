В Ивановской области потушили крупный пожар на льнокомбинате

В Ивановской области ликвидировали пожар в производственном здании, постройка повреждена на площади 3 тыс. кв. м., сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 00:39 21 ноября. Загорелась кровля производственного здания, расположенного в поселке Новописцово Вичугского района. По данным ТАСС, пожар произошел на территории Новописцовского льнокомбината.

В 03:20 пожар был локализован, а через час ликвидировано открытое горение. Никто не пострадал. В ликвидации пожара были задействованы 39 человек и 15 единиц техники.

В ноябре в Санкт-Петербурге дважды за сутки возник пожар на территории Ленинградского электромеханического завода.

Сначала горели третий и четвертый этажи производственного здания на территории завода. Общая площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м. Затем в производственном здании загорелась кровля на площади 60 кв. м.