В Якутии снимут с продажи антисептик после гибели семи человек

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В Якутии с продажи снимут антисептик производства индивидуального предпринимателя Калинина, в результате употребления которого отравились и умерли семь человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

«Юридическим лицам и предпринимателям снять с реализации антисептические средства производства индивидуального предпринимателя», — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Якутии Маргариты Игнатьевой.

Она также постановила проинформировать жителей региона об опасности использования данной продукции.

Ранее стало известно, что 18 ноября компания из девяти человек купила в магазине пятилитровую канистру со спиртосодержащим антисептиком и выпила его. После этого семь человек отравились и умерли.