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Общество ,  
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В Якутии снимут с продажи антисептик после гибели семи человек

Фото:14.rospotrebnadzor.ru
Фото: 14.rospotrebnadzor.ru

В Якутии с продажи снимут антисептик производства индивидуального предпринимателя Калинина, в результате употребления которого отравились и умерли семь человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

«Юридическим лицам и предпринимателям снять с реализации антисептические средства производства индивидуального предпринимателя», — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Якутии Маргариты Игнатьевой.

Она также постановила проинформировать жителей региона об опасности использования данной продукции.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ранее стало известно, что 18 ноября компания из девяти человек купила в магазине пятилитровую канистру со спиртосодержащим антисептиком и выпила его. После этого семь человек отравились и умерли.

Специалисты выявили содержание метанола в антисептике на уровне 69%. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Якутия спирт смерть
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +18008 Случаев 2,1 млн +24581 Умерли 36,2 тыс. +401
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