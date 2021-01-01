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Число жертв отравления антисептиком в Якутии выросло до семи

В Якутии число погибших от отравления антисептиком для рук выросло до семи, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, 18 ноября компания купила в магазине пятилитровую канистру со спиртосодержащим антисептиком для обработки рук и выпила его. Экспертиза показала содержание метанола в антисептике 69%.

По факту случившегося заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщило региональное управление Следственного комитета.

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По данным ведомства, компания распивала спиртосодержащие напитки в частном доме в селе Томтор Таттинского района республики. Изначально СК сообщал о трех погибших: 19 ноября в результате отравления 41-летняя женщина скончалась у себя дома, двое мужчин — 27 и 59 лет — в реанимации. Случившееся также проверит прокуратура Якутии.

отравление Якутия Следственный комитет
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +24758 Случаев 2 млн +24318 Умерли 35,3 тыс. +461
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