Число жертв отравления антисептиком в Якутии выросло до семи

В Якутии число погибших от отравления антисептиком для рук выросло до семи, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, 18 ноября компания купила в магазине пятилитровую канистру со спиртосодержащим антисептиком для обработки рук и выпила его. Экспертиза показала содержание метанола в антисептике 69%.

По факту случившегося заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщило региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, компания распивала спиртосодержащие напитки в частном доме в селе Томтор Таттинского района республики. Изначально СК сообщал о трех погибших: 19 ноября в результате отравления 41-летняя женщина скончалась у себя дома, двое мужчин — 27 и 59 лет — в реанимации. Случившееся также проверит прокуратура Якутии.