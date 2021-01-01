В Челябинске подтопило новый инфекционный госпиталь

Инфекционная больница в поселке Малая Сосновка (Фото: gubernator74.ru)

Новую инфекционную больницу в поселке Малая Сосновка под Челябинском затопило водой, но последствия уже устранены. Больница продолжает работать в штатном режиме, сообщили РБК в минздраве региона.

«Ущерба для здания нет, была затронута минимальная площадь в нескольких помещениях. Ввод в эксплуатацию новых построек и апробация, безусловно, могут давать небольшие технические сбои, которые в данном случае были оперативно устранены», — сказали в ведомстве.

По данным минздрава, потопление не отразилось на процессе оказания медицинской помощи. «Здание новое, ранее не эксплуатировалось, и, понимая, что могут возникать нюансы, пациентов заводили поэтапно. Поэтому сбоев в процессе лечения не произошло», — говорится в сообщении.

В конце октября, после взрыва кислородной станции городской клинической больницы № 2, Генеральная прокуратура поручила проверить все больницы Урала, в которых лечатся пациенты с коронавирусом, на соблюдение мер безопасности.