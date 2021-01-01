Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 76,01 (-0,25) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 90,26 (-0,08) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
Власти Германии договорились о квотах для женщин в руководстве компаний Общество, 14:09 Сулакский каньон и еще девять идей для путешествий по России РБК и Cordiant, 13:51 В Челябинске подтопило новый инфекционный госпиталь Общество, 13:50 Появились фотографии Михаила Ефремова в СИЗО в Белгороде Общество, 13:37 Создатели «Спутник V» пообещали цену «намного ниже» западных вакцин Общество, 13:15 Какие конкурсы и олимпиады помогают школьникам поступить в престижный вуз РБК и АНО «РСВ», 13:02 Мишустин сменил оператора торгов госимуществом Экономика, 13:01 Теннисист Медведев назвал ключевые компоненты для победы над Надалем Спорт, 12:53 Москва призвала задуматься после выхода США из Договора по открытому небу Политика, 12:47 Мишустин отправил министра во Владивосток после ледяного дождя Общество, 12:29 В Минске заметили спецтехнику Общество, 12:15 Как научить ребенка заботиться о природе через практический опыт РБК и ДПиООС, 12:13 Турция напомнила о сроках пребывания своих военных в Карабахе Политика, 12:10 Как и зачем лучшие вузы «вербуют» женщин на программы MBA — Bloomberg Pro, 11:59
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +18008 Случаев 2,1 млн +24581 Умерли 36,2 тыс. +401
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Челябинске подтопило новый инфекционный госпиталь

Инфекционная больница в поселке Малая Сосновка
Инфекционная больница в поселке Малая Сосновка (Фото: gubernator74.ru)

Новую инфекционную больницу в поселке Малая Сосновка под Челябинском затопило водой, но последствия уже устранены. Больница продолжает работать в штатном режиме, сообщили РБК в минздраве региона.

«Ущерба для здания нет, была затронута минимальная площадь в нескольких помещениях. Ввод в эксплуатацию новых построек и апробация, безусловно, могут давать небольшие технические сбои, которые в данном случае были оперативно устранены», — сказали в ведомстве.

Совет не высылать скорые к задыхающимся в Челябинске признали незаконным
Общество
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

По данным минздрава, потопление не отразилось на процессе оказания медицинской помощи. «Здание новое, ранее не эксплуатировалось, и, понимая, что могут возникать нюансы, пациентов заводили поэтапно. Поэтому сбоев в процессе лечения не произошло», — говорится в сообщении.

В конце октября, после взрыва кислородной станции городской клинической больницы № 2, Генеральная прокуратура поручила проверить все больницы Урала, в которых лечатся пациенты с коронавирусом, на соблюдение мер безопасности.

Взрыв и пожар в больнице произошли 31 октября, огнем было охвачено 130 кв. м. Из здания медицинского учреждения и соседнего жилого дома были эвакуированы 223 человека. В результате происшествия никто не пострадал.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Читайте на РБК Pro
Плюсы «бедной столицы»: как Берлин стал новой Кремниевой долиной РБК Pro: как руководителю грамотно управлять совещанием Градус отчаяния: как бары Нью-Йорка переключились на коктейли в банках Психолог Таша Эйрих: только у 15% сотрудников все в порядке с самооценкой
Челябинская область новости коронавирус
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +18008 Случаев 2,1 млн +24581 Умерли 36,2 тыс. +401
Материалы по теме
Совет не высылать скорые к задыхающимся в Челябинске признали незаконным
Общество
На Урале проверят все лечащие COVID больницы после взрыва в Челябинске
Общество
В Челябинске 13 пациентов больницы после взрыва доставили в реанимацию
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter