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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Турция опубликовала меморандум об отправке военных в Азербайджан

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images)

В официальной газете Турции Resmi gazete опубликовали меморандум об отправке вооруженных сил в Азербайджан. Согласно документу, они будут находиться там в течение одного года.

Проект меморандума об отправке турецких вооруженных сил на территорию Азербайджана внесли на рассмотрение 16 ноября. Накануне турецкий парламент одобрил его.

Минобороны России и Турции подписали меморандум о создании совместного мониторингового центра 11 ноября, он будет осуществлять контроль за соблюдением сторонами конфликта в Карабахе режима прекращения огня. При этом он будет размещен на территории Азербайджана.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Первым об участии турецких наблюдателей в урегулировании конфликта в Карабахе заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он утверждал, что у России и Турции будет совместная миротворческая миссия в Нагорном Карабахе. В Москве неоднократно говорили, что в соглашении о прекращении огня в Карабахе говорится только о российских миротворцах.

Затем Эрдоган заявил, что Турция вместе с Москвой будет контролировать режим прекращения огня из совместного центра, который создадут на территории, определенной Азербайджаном.

Глава МИД России Сергей Лавров пояснял, что турецкие миротворцы не будут выезжать на территорию Нагорного Карабаха, а будут вести наблюдение за происходящим исключительно на территории Азербайджана.

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