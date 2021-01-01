Турция опубликовала меморандум об отправке военных в Азербайджан

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images)

В официальной газете Турции Resmi gazete опубликовали меморандум об отправке вооруженных сил в Азербайджан. Согласно документу, они будут находиться там в течение одного года.

Проект меморандума об отправке турецких вооруженных сил на территорию Азербайджана внесли на рассмотрение 16 ноября. Накануне турецкий парламент одобрил его.

Минобороны России и Турции подписали меморандум о создании совместного мониторингового центра 11 ноября, он будет осуществлять контроль за соблюдением сторонами конфликта в Карабахе режима прекращения огня. При этом он будет размещен на территории Азербайджана.

Первым об участии турецких наблюдателей в урегулировании конфликта в Карабахе заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он утверждал, что у России и Турции будет совместная миротворческая миссия в Нагорном Карабахе. В Москве неоднократно говорили, что в соглашении о прекращении огня в Карабахе говорится только о российских миротворцах.