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Пандемия коронавируса ,  
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Трамп обвинил СМИ в умалчивании ситуации с COVID в мире

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп обвинил американские СМИ в недостаточном освещении ситуации с коронавирусной инфекцией в мире. Об этом он написал в своем Twitter.

«Fake news не рассказывают о том, что COVID-19 распространяется бесконтрольно во всем мире, а не только в США. Я был на виртуальной встрече G20 сегодня рано утром, и главной темой обсуждения был COVID», — заявил Трамп. По словам президента, страна сможет преодолеть пандемию благодаря разработанной в США вакцине.

Ситуация с коронавирусом в США остается одной из самых сложных в мире. За время пандемии инфекцию обнаружили более чем у 12 млн человек. Страна занимает первое в мире место по этому показателю. За время пандемии в США умерли 225,5 тыс. человек, у которых диагностировали коронавирус.

В США разрешили принимавшийся Трампом коктейль из антител
Общество
Фото:McDermid / Reuters

20 ноября американский концерн Pfizer и немецкая компания BioNTech подали заявку на регистрацию разработанного ими препарата в Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA). Если препарат будет зарегистрирован, его можно будет применять в экстренных случаях уже в декабре. По словам Трампа, американская вакцина станет доступна для населения в апреле.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число подтвержденных случаев заболевания в мире превысило 58,1 млн. На втором после США месте по этому показателю находится Индия (более 9 млн), на третьем — Бразилия (более 6 млн), затем идут Франция (более 2,1 млн) и Россия (2 млн). Число жертв заболевания в мире, согласно данным университета, превысило 1,38 млн.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Дональд Трамп коронавирус
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +18008 Случаев 2,1 млн +24581 Умерли 36,2 тыс. +401
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