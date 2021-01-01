Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 76,01 (-0,25) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 90,26 (-0,08) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
Здесь живет бизнес: как устроен квартал «Сколково Парк» РБК и Сколково Парк, 09:44 Более 5,2 тыс. человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки Общество, 09:30 СМИ сообщили о пострадавшем рабочем при обрушении плиты в Москве Общество, 09:26 Как просить прибавку к зарплате: основные правила и самые частые ошибки Pro, 09:10 Штаб Трампа снова потребовал пересчитать голоса в Джорджии Политика, 09:02 Каждый десятый россиянин не смог найти цензурную замену слову «локдаун» Общество, 09:00 Горный воздух, лыжи и автомобиль: куда заехать по пути в Домбай РБК и Cordiant, 08:45 Израиль ударил по военным объектам ХАМАС в секторе Газа Политика, 08:33 В Китае обнаружили COVID-19 на пачке куриных субпродуктов из России Общество, 08:20 В США разрешили принимавшийся Трампом коктейль из антител Общество, 07:56 Врач назвала защищающий женщин от COVID-19 фактор Общество, 07:42 Moderna оценила одну дозу своей вакцины от COVID-19 в $25–$37 Общество, 07:33 Китай ввел ограничения на границе с Россией из-за новых случаев COVID-19 Общество, 07:27 Нет времени объяснять: поколение Z и коммуникация в интернете Совместный проект, 07:20
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +26021 Случаев 2 млн +24822 Умерли 35,7 тыс. +467
Пандемия коронавируса ,  
0 

Более 5,2 тыс. человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

За прошедшие сутки в Москве выздоровели 5245 человек, у которых ранее была обнаружена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает оперативный штаб.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 405 577 человек», — говорится в сообщении.

Накануне в столице от коронавируса вылечились 6080 пациентов. За минувшие сутки в Москве умерли 75 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. В субботу оперштаб сообщил, что в столице за предшествующие сутки выявили рекордное число заразившихся коронавирусом — 7169 человек.

Жители Москвы начнут получать результаты теста на коронавирус по СМС
Общество
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя обстановку в городе, заявил, что ситуация с распространением инфекции остается управляемой. В связи с эпидемиологической обстановкой власти столицы ввели новые ограничительные меры, которые, по мнению главы города, дали свой результат. Среди них временный запрет на работу развлекательных учреждений и мест общественного питания в ночное время и перевод студентов и часть сотрудников предприятий на удаленку.


Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

коронавирус Москва
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +26021 Случаев 2 млн +24822 Умерли 35,7 тыс. +467
Материалы по теме
В Москве за сутки умерли 75 зараженных коронавирусом
Общество
Жители Москвы начнут получать результаты теста на коронавирус по СМС
Общество
В Москве и Петербурге выявили максимум заболевших коронавирусом за сутки
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter