Более 5,2 тыс. человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

За прошедшие сутки в Москве выздоровели 5245 человек, у которых ранее была обнаружена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает оперативный штаб.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 405 577 человек», — говорится в сообщении.

Накануне в столице от коронавируса вылечились 6080 пациентов. За минувшие сутки в Москве умерли 75 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. В субботу оперштаб сообщил, что в столице за предшествующие сутки выявили рекордное число заразившихся коронавирусом — 7169 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя обстановку в городе, заявил, что ситуация с распространением инфекции остается управляемой. В связи с эпидемиологической обстановкой власти столицы ввели новые ограничительные меры, которые, по мнению главы города, дали свой результат. Среди них временный запрет на работу развлекательных учреждений и мест общественного питания в ночное время и перевод студентов и часть сотрудников предприятий на удаленку.