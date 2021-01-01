В Москве от коронавируса вылечились более 400 тыс. человек

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 76,01 (-0,25) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 90,26 (-0,08) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
В Турции заявили о готовности военных для отправки в Азербайджан Политика, 10:48 Чемпионку мира исключили из сборной Белоруссии за голос против Лукашенко Спорт, 10:37 Медведев заявил об ожидании полуфинала с Надалем на Итоговом турнире АТР Спорт, 10:34 Какие возможности для игр открывает новая консоль PlayStation 5 РБК и PlayStation, 10:33 Чемпионка мира Романовская — РБК: «О поддержке Лукашенко лучше молчать» Спорт, 10:30 5 акций, которые могут взлететь после победы над COVID Инвестиции, 10:22 Четырех человек задержали в ИК-2 в Калмыкии по делу о ячейке террористов Общество, 10:18 В Роспотребнадзоре назвали пик заразности COVID-19 Общество, 10:16 С нового года водители сами смогут комплектовать автомобильную аптечку Общество, 10:07 Россияне не включили Валерия Меладзе в топ-5 звезд новогодних огоньков Общество, 10:00 Здесь живет бизнес: как устроен квартал «Сколково Парк» РБК и Сколково Парк, 09:44 Сын погибшего в ДТП водителя отказался пойти на примирение с Ефремовым Общество, 09:37 В Москве от коронавируса вылечились более 400 тыс. человек Общество, 09:26 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 ноября Общество, 09:19
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +26021 Случаев 2 млн +24822 Умерли 35,7 тыс. +467
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве от коронавируса вылечились более 400 тыс. человек

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 6080 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Таким образом, число вылечившихся от коронавирусной инфекции с начала пандемии в столице увеличилось до 400 332 человек.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 ноября
Общество

Накануне оперативный штаб сообщал, что за минувшие сутки в Москве от COVID-19 скончались 74 человека. Общее число жертв коронавирусной инфекции в столице выросло до 8233.

Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя обстановку в городе, заявил, что ситуация с распространением инфекции остается управляемой. Глава города также считает, что принятые властями меры дали свой результат.

Ранее в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве власти города ввели новые ограничительные меры. Среди них временный запрет на работу развлекательных учреждений и мест общественного питания в ночное время. Кроме того, власти перевили студентов и часть сотрудников предприятий на удаленку.

Читайте на РБК Pro
Плюсы «бедной столицы»: как Берлин стал новой Кремниевой долиной РБК Pro: как руководителю грамотно управлять совещанием Градус отчаяния: как бары Нью-Йорка переключились на коктейли в банках Психолог Таша Эйрих: только у 15% сотрудников все в порядке с самооценкой
коронавирус Москва статистика
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +26021 Случаев 2 млн +24822 Умерли 35,7 тыс. +467
Материалы по теме
Собянин счел управляемой ситуацию с COVID-19 в Москве
Общество
В Подмосковье продлили запрет на массовые мероприятия
Общество
Как в России развивается эпидемия коронавируса. Инфографика
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter