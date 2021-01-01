В Москве от коронавируса вылечились более 400 тыс. человек

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 6080 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Таким образом, число вылечившихся от коронавирусной инфекции с начала пандемии в столице увеличилось до 400 332 человек.

Накануне оперативный штаб сообщал, что за минувшие сутки в Москве от COVID-19 скончались 74 человека. Общее число жертв коронавирусной инфекции в столице выросло до 8233.

Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя обстановку в городе, заявил, что ситуация с распространением инфекции остается управляемой. Глава города также считает, что принятые властями меры дали свой результат.