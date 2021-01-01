Пандемия коронавируса , 20 ноя, 22:22
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Собянин счел управляемой ситуацию с COVID-19 в Москве
Сергей Собянин
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве остается управляемой. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в программе «Вести» на телеканале«Россия-1».
«В целом эпидемиологическая ситуация в Москве, как и сказал президент, она контролируемая и управляемая», — подчеркнул он.
Собянин уточнил, что на этой неделе не наблюдался всплеск заболеваемости. Несмотря на высокие показатели числа госпитализированных, можно увидеть небольшое освобождение коек в больницах, добавил мэр Москвы.
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