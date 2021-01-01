Собянин счел управляемой ситуацию с COVID-19 в Москве

Сергей Собянин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве остается управляемой. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в программе «Вести» на телеканале«Россия-1».

«В целом эпидемиологическая ситуация в Москве, как и сказал президент, она контролируемая и управляемая», — подчеркнул он.

Собянин уточнил, что на этой неделе не наблюдался всплеск заболеваемости. Несмотря на высокие показатели числа госпитализированных, можно увидеть небольшое освобождение коек в больницах, добавил мэр Москвы.

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