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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин счел управляемой ситуацию с COVID-19 в Москве

Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве остается управляемой. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в программе «Вести» на телеканале«Россия-1».

«В целом эпидемиологическая ситуация в Москве, как и сказал президент, она контролируемая и управляемая», — подчеркнул он.

Собянин уточнил, что на этой неделе не наблюдался всплеск заболеваемости. Несмотря на высокие показатели числа госпитализированных, можно увидеть небольшое освобождение коек в больницах, добавил мэр Москвы.

Собянин заявил о результативности «неприятных» мер в Москве
Общество
Сергей Собянин

Материал дополняется. 

Сергей Собянин Москва коронавирус
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +24758 Случаев 2 млн +24318 Умерли 35,3 тыс. +461
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