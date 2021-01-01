Китай ввел ограничения на границе с Россией из-за новых случаев COVID-19
По данным организации, в связи с новыми зафиксированными случаями на наличие коронавирусной инфекции протестируют всех жителей города. Кроме того, для поддержания нормальной эпидемиологической обстановки власти ввели полный запрет на проведение массовых мероприятий и собраний. Также закрыты все школы, детские сады и развлекательные заведения. Приостановлено железнодорожное сообщение с другими городами Китая.
Представители штаба также обратились к жителями региона с просьбой как можно ответственнее относиться к предписанным ограничительным мерам и следить за своем здоровьем. В случае недомогания или повышения температуры, власти рекомендуют незамедлительно обращаться к медикам.
Как сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за минувшие сутки в Китае выявили 17 новых случаев заражения COVID-19. При этом из них 14 были зарегистрированы у прибывших из-за границы. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего за время пандемии в стране коронавиром заразились более 539 тыс. человек.