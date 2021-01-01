Китай ввел ограничения на границе с Россией из-за новых случаев COVID-19

Правительство Китая ввело жесткие ограничительные меры в городе Маньчжоули на границе с российским Забайкальским краем из-за обнаружения новых случаев заражения коронавирусом. На данный момент зарегистрированы два случая заболевания в регионе. Об этом сообщает «Центральное телевидение Китая» со ссылкой на штаб по профилактике и контролю за эпидемией коровирусной инфекции в городе.

По данным организации, в связи с новыми зафиксированными случаями на наличие коронавирусной инфекции протестируют всех жителей города. Кроме того, для поддержания нормальной эпидемиологической обстановки власти ввели полный запрет на проведение массовых мероприятий и собраний. Также закрыты все школы, детские сады и развлекательные заведения. Приостановлено железнодорожное сообщение с другими городами Китая.

Представители штаба также обратились к жителями региона с просьбой как можно ответственнее относиться к предписанным ограничительным мерам и следить за своем здоровьем. В случае недомогания или повышения температуры, власти рекомендуют незамедлительно обращаться к медикам.

Как сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за минувшие сутки в Китае выявили 17 новых случаев заражения COVID-19. При этом из них 14 были зарегистрированы у прибывших из-за границы. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего за время пандемии в стране коронавиром заразились более 539 тыс. человек.