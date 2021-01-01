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Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +24758 Случаев 2 млн +24318 Умерли 35,3 тыс. +461
Пандемия коронавируса ,  
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Онищенко сравнил подходы Китая и России в борьбе с COVID-19

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что его огорчают новые антирекорды по заболеваемости и смертям от COVID-19, а заболевших могло быть меньше, если бы жители ответственно относились к рекомендациям властей. Об этом он сказал в эфире НСН.

Для сравнения Онищенко привел в пример Китай. «За все время пандемии в стране, где живет 1,5 млрд человек, выявлено 86 тыс. случаев заболевания. На сегодня там 306 больных и лишь один из них тяжелый. У них нет вакцины, это результат профилактики», — сказал Онищенко.

Он выступил за введение точечных ограничений. «Например, на рынке Китая выявили больного. Закрыли сегмент города и несколько миллионов граждан поголовно обследовали. Выявленных тут же просанировали, и забыли об этом», — заявил специалист.

Просто закрыть город не дало бы никакого результата, поскольку многие являются бессимптомными носителями коронавируса, считает Онищенко. «Карантин эффективен в эпидочаге, а Москва с 12 млн жителей — это не очаг, а большой город», — отметил он.

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В России 20 ноября вновь был побит рекорд по суточному приросту заразившихся коронавирусом: в стране выявили 24,3 тыс. новых заболевших. Общее число случаев COVID-19 в России превысило 2 млн.

Умерли с начала пандемии 35,3 тыс. человек, по данным оперативного штаба. Он учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти. Вместе с теми летальными исходами, когда вирус не был подтвержден, но по течению заболевания была высока вероятность, что он стал причиной смерти, общее число умерших с апреля по сентябрь среди заразившихся в России достигает 55,6 тыс. человек, подсчитал Росстат.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Геннадий Онищенко коронавирус Китай
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +24758 Случаев 2 млн +24318 Умерли 35,3 тыс. +461
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