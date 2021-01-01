Онищенко сравнил подходы Китая и России в борьбе с COVID-19

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что его огорчают новые антирекорды по заболеваемости и смертям от COVID-19, а заболевших могло быть меньше, если бы жители ответственно относились к рекомендациям властей. Об этом он сказал в эфире НСН.

Для сравнения Онищенко привел в пример Китай. «За все время пандемии в стране, где живет 1,5 млрд человек, выявлено 86 тыс. случаев заболевания. На сегодня там 306 больных и лишь один из них тяжелый. У них нет вакцины, это результат профилактики», — сказал Онищенко.

Он выступил за введение точечных ограничений. «Например, на рынке Китая выявили больного. Закрыли сегмент города и несколько миллионов граждан поголовно обследовали. Выявленных тут же просанировали, и забыли об этом», — заявил специалист.

Просто закрыть город не дало бы никакого результата, поскольку многие являются бессимптомными носителями коронавируса, считает Онищенко. «Карантин эффективен в эпидочаге, а Москва с 12 млн жителей — это не очаг, а большой город», — отметил он.