Врач назвала защищающий женщин от COVID-19 фактор

Женщины репродуктивного возраста менее уязвимы для коронавируса благодаря высокой защищенности, предусмотренной природой. Об этом заявила кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова в интервью радио Sputnik.

«Женщины для природы объект более ценный. Она может быть беременной и может кормить детей. Природа женщину бережет сильнее, и мне, как эндокринологу, это заметно», — отметила врач.

По ее словам, мировая статистика показывает, что мужчины более подвержены заболеванию коронавирусом. Павлова привела в пример исследования, в ходе которых в тканях мужских репродуктивных органов были обнаружены рецепторы ACE2, через которые вирус проникает в организм.

Она допустила, что гендерное смещение уровня заболеваемости в сторону мужчин связано в том числе и с этим фактором.