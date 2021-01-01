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Пандемия коронавируса ,  
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Врач назвала защищающий женщин от COVID-19 фактор

Женщины репродуктивного возраста менее уязвимы для коронавируса благодаря высокой защищенности, предусмотренной природой. Об этом заявила кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова в интервью радио Sputnik.

«Женщины для природы объект более ценный. Она может быть беременной и может кормить детей. Природа женщину бережет сильнее, и мне, как эндокринологу, это заметно», — отметила врач.

По ее словам, мировая статистика показывает, что мужчины более подвержены заболеванию коронавирусом. Павлова привела в пример исследования, в ходе которых в тканях мужских репродуктивных органов были обнаружены рецепторы ACE2, через которые вирус проникает в организм.

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Она допустила, что гендерное смещение уровня заболеваемости в сторону мужчин связано в том числе и с этим фактором.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок сообщил, что люди с ослабленным иммунитетом могут повторно заразиться коронавирусом. Согласно его наблюдениям, люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, которые ухудшали работу иммунной системы — онкология, прием иммунодепрессантов.

врач коронавирус женщины защита
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +26021 Случаев 2 млн +24822 Умерли 35,7 тыс. +467
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