Биолог предупредила об опасных свойствах мутировавшего коронавируса

Мутация коронавирусной инфекции, которая была обнаружена у норок на зоофермах в Дании, оказалась опасна из-за возможности создавать больше «суперраспространителей» и способности заражать уже переболевших COVID-19 людей. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мэйсона Анча Баранова на своем YouTube-канале.

Она пояснила, что ученые взяли различные штаммы вируса у норок в Дании на разных стадиях эпидемии и выяснили, что вирус начал быстро эволюционировать и мутировал. В конечном итоге, в нем изменился белок, отвечающий за размножение.

«Будет больше так называемых «суперраспространителей». Те [люди], которые подхватят этот вирус, вероятно, смогут распространить его большему количеству людей», — объяснила она одно из возможных свойств COVID-19 после мутации.

Второе осложнение ученые обнаружили, когда попытались нейтрализовать коронавирус с помощью законсервированных нейтрализующих сывороток, взятых у людей, уже переболевших COVID-19. Эксперимент показал, что большинство сывороток не смогли справиться с новым штаммом.