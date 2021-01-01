Биолог предупредила об опасных свойствах мутировавшего коронавируса
Она пояснила, что ученые взяли различные штаммы вируса у норок в Дании на разных стадиях эпидемии и выяснили, что вирус начал быстро эволюционировать и мутировал. В конечном итоге, в нем изменился белок, отвечающий за размножение.
«Будет больше так называемых «суперраспространителей». Те [люди], которые подхватят этот вирус, вероятно, смогут распространить его большему количеству людей», — объяснила она одно из возможных свойств COVID-19 после мутации.
Второе осложнение ученые обнаружили, когда попытались нейтрализовать коронавирус с помощью законсервированных нейтрализующих сывороток, взятых у людей, уже переболевших COVID-19. Эксперимент показал, что большинство сывороток не смогли справиться с новым штаммом.