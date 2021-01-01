Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 76,01 (-0,25) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 90,26 (-0,08) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
В Гватемале демонстранты подожгли здание Конгресса Политика, 06:41 Трамп заявил о достаточном числе нарушений для изменения итогов выборов Политика, 06:35 Биолог предупредила об опасных свойствах мутировавшего коронавируса Общество, 06:11 Состояние Маска за неделю выросло почти на $14 млрд Бизнес, 05:50 ВВС США перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики Политика, 05:24 Как большие данные позволяют «Сапсанам» сократить опоздания РБК и «Сименс», 05:15 Суд отклонил иск Трампа о нарушениях на выборах в Пенсильвании Политика, 04:47 МВД создаст банк биометрических данных россиян и иностранцев Общество, 04:44 Умерла актриса сериала «Богатые тоже плачут» Малени Моралес Общество, 04:19 Власти назвали сроки восстановления энергоснабжения во Владивостоке Общество, 04:16 Армения выделит по $600 жителям перешедших Азербайджану территорий НКР Политика, 03:34 Сколько природных ресурсов нужно на поддержание уровня жизни москвича РБК и ДПиООС, 03:30 Лидеры G20 пообещали добиться справедливого распределения вакцин Общество, 03:30 В работе сайта Центризбиркома Грузии произошел сбой Политика, 02:51
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +26021 Случаев 2 млн +24822 Умерли 35,7 тыс. +467
Политика ,  
0 

ВВС США перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики

Амеркаснкие ВВС перебросила стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress на Ближний Восток. Сообщение об этом опубликовано на сайте Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов (СЕНТКОМ).

«Экипажи B-52H Stratofortress из состава пятой эскадрильи, дислоцированной на военно-воздушной базе Майно в штате Северная Дакота, оперативно совершили дальний полет на Ближний Восток 21 ноября с целью сдерживания агрессии и подтверждения поддержки партнеров и союзников США», — цитирует заявление агентство ТАСС.

Российский Су-27 провел патрулирование границы из-за бомбардировщика США
Общество
Су-27

В командовании пояснили, что полет был беспосадочным и был организован с целью продемонстрировать способность ВВС США оперативно перебрасывать силы и интегрировать их в ход любых операций. В сообщении также подчеркивается, что экипажи в ходе выполнения задания взаимодействии с самолетами-заправщиками и истребителями.

Как сообщает СЕНТКОМ, до этого переброс бомбардировщиков на Ближний Восток был организован в начале 2020 года. Однако цель и количество переброшенных тогда бортов центр не уточнил.

Весной 2020 года армия США также начала переброс авианосцев и бомбардировщиков на Ближний восток. Тогда Пентагон объяснил такое решение потенциальной угрозой со стороны Ирана, для противостояния которой требуются дополнительные силы.

США ВВС США стратегические бомбардировщики Ближний Восток
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +26021 Случаев 2 млн +24822 Умерли 35,7 тыс. +467
Материалы по теме
Бомбардировщики США совершили полеты вблизи границ России в Арктике
Политика
МиГ-31 перехватил два бомбардировщика ВВС США над Беринговым морем
Политика
В Минобороны заявили о перехвате трех бомбардировщиков ВВС США у границ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter