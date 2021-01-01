ВВС США перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики

Амеркаснкие ВВС перебросила стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress на Ближний Восток. Сообщение об этом опубликовано на сайте Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов (СЕНТКОМ).

«Экипажи B-52H Stratofortress из состава пятой эскадрильи, дислоцированной на военно-воздушной базе Майно в штате Северная Дакота, оперативно совершили дальний полет на Ближний Восток 21 ноября с целью сдерживания агрессии и подтверждения поддержки партнеров и союзников США», — цитирует заявление агентство ТАСС.

В командовании пояснили, что полет был беспосадочным и был организован с целью продемонстрировать способность ВВС США оперативно перебрасывать силы и интегрировать их в ход любых операций. В сообщении также подчеркивается, что экипажи в ходе выполнения задания взаимодействии с самолетами-заправщиками и истребителями.

Как сообщает СЕНТКОМ, до этого переброс бомбардировщиков на Ближний Восток был организован в начале 2020 года. Однако цель и количество переброшенных тогда бортов центр не уточнил.