Армения выделит по $600 жителям перешедших Азербайджану территорий НКР

Власти Армении намерены оказать финансовую поддержку жителям тех населенных пунктов Нагорного Карабаха (НКР), которые, согласно договору между Ереваном, Баку и Москвой, перешли под контроль Азербайджана. Сообщение об этом опубликовано в официальном Telegram-канале правительства Армении.

«Граждане, зарегистрированные в населенных пунктах, перешедших под контроль Азербайджана, получат единовременную помощь в 300 тыс. драмов [около $600 или 45 тыс. руб.]», — говорится в сообщении.

В правительстве пояснили, что программа будет реализована за счет средств, предоставленных всеармянским фондом «Айстан». А также пояснили, что деньги смогут получить только те граждане, которые начали приживать на указанных территориях не менее, чем за три месяца до начала боевых действий.

Это не первая финансовая помощь, которую правительство Армении намерено предоставить пострадавшим в результате конфликта в Нагорном Карабахе. Ранее премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что беженцы НКР, которые приехали в Армению, получат выплаты по 83 тыс. драмов (около $167 или 13 тыс. руб.).