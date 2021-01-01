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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армения выделит по $600 жителям перешедших Азербайджану территорий НКР

Власти Армении намерены оказать финансовую поддержку жителям тех населенных пунктов Нагорного Карабаха (НКР), которые, согласно договору между Ереваном, Баку и Москвой, перешли под контроль Азербайджана. Сообщение об этом опубликовано в официальном Telegram-канале правительства Армении.

«Граждане, зарегистрированные в населенных пунктах, перешедших под контроль Азербайджана, получат единовременную помощь в 300 тыс. драмов [около $600 или 45 тыс. руб.]», — говорится в сообщении.

В правительстве пояснили, что программа будет реализована за счет средств, предоставленных всеармянским фондом «Айстан». А также пояснили, что деньги смогут получить только те граждане, которые начали приживать на указанных территориях не менее, чем за три месяца до начала боевых действий.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Это не первая финансовая помощь, которую правительство Армении намерено предоставить пострадавшим в результате конфликта в Нагорном Карабахе. Ранее премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что беженцы НКР, которые приехали в Армению, получат выплаты по 83 тыс. драмов (около $167 или 13 тыс. руб.).

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Тогда Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и ввели военное положение. Урегулировать конфликт удалось только 9 ноября в ходе трехсторонних переговоров глав Армении, Азербайджана и России. В результате страны договорились о прекращении военных действий, после чего обе стороны остались на занятых ими позициях. Также еще часть территорий Нагорного Карабаха отошла Азербайджану.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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