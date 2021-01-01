Россиянам дали советы по защите банковских карт от мошенников

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Лучше иметь несколько банковских карт для разных целей, чтобы деньги оставались в сохранности. Об этом заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва» заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Я всем советую иметь две-три банковских карты», — сказал депутат.

Он объяснил, что одна из этих карт зарплатная, а вторая — карта с резервными накоплениями для каких-либо крупных покупок либо депозит, которым можно воспользоваться в будущем.

Еще на одной карте лучше держать минимум средств и переводить на нее деньги только для небольших бытовых покупок, в том числе продуктов питания.

«То есть использовать постоянно одну карту для интернет-покупок и покупок различного рода и держать на ней только такую сумму, которая вам нужна в пределах двух–четырех дней либо в момент перед покупкой», — сказал Свинцов.