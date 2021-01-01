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Россиянам дали советы по защите банковских карт от мошенников

Фото:Семен Лиходеев / ТАСС
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Лучше иметь несколько банковских карт для разных целей, чтобы деньги оставались в сохранности. Об этом заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва» заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Я всем советую иметь две-три банковских карты», — сказал депутат.

Он объяснил, что одна из этих карт зарплатная, а вторая — карта с резервными накоплениями для каких-либо крупных покупок либо депозит, которым можно воспользоваться в будущем.

Еще на одной карте лучше держать минимум средств и переводить на нее деньги только для небольших бытовых покупок, в том числе продуктов питания.

«То есть использовать постоянно одну карту для интернет-покупок и покупок различного рода и держать на ней только такую сумму, которая вам нужна в пределах двух–четырех дней либо в момент перед покупкой», — сказал Свинцов.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Он добавил, что основную часть финансов необходимо хранить на неиспользуемых картах, чтобы персональные данные не попали в сеть.

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Депутат также отметил, что покупателям необязательно забирать чеки после покупки в магазине. По его словам, такие чеки не содержат полных реквизитов карты, пин-кода и CVV-кода, поэтому мошенники не могут воспользоваться ими, чтобы украсть деньги со счета.

В октябре в Сбербанке рассказали о новой схеме мошенничества. Злоумышленники рассказывают гражданам о якобы проводящихся следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорят, что в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры. Затем мошенники под видом «представителей прокуратуры» убеждают клиента перевести деньги на «специальный счет».

банковские карты мошенники Госдума
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