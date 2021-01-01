Россиян предупредили о телефонном мошенничестве перед «черной пятницей»

Мошенники в преддверии «черной пятницы» пытаются обмануть россиян под предлогом акций и предложений от банков и ретейлеров. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Это могут быть предложения оформить кредитные карты с хорошим процентом дохода, увеличенный кешбэк по картам, снижение процента по кредиту и другие «вкусные» скидки», — рассказала старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова.

Лучше перезвонить на официальный номер банка и уточнить, проводится ли сейчас такая акция, рекомендовал в свою очередь ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Он напомнил, что никому нельзя сообщать одноразовый код, который приходит для подтверждения платежа. Также нужно проверять адресную строку сайта на предмет правильного написания адреса и безопасности соединения.