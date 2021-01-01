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Россиян предупредили о телефонном мошенничестве перед «черной пятницей»

Мошенники в преддверии «черной пятницы» пытаются обмануть россиян под предлогом акций и предложений от банков и ретейлеров. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Это могут быть предложения оформить кредитные карты с хорошим процентом дохода, увеличенный кешбэк по картам, снижение процента по кредиту и другие «вкусные» скидки», — рассказала старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова.

Лучше перезвонить на официальный номер банка и уточнить, проводится ли сейчас такая акция, рекомендовал в свою очередь ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Он напомнил, что никому нельзя сообщать одноразовый код, который приходит для подтверждения платежа. Также нужно проверять адресную строку сайта на предмет правильного написания адреса и безопасности соединения.

В ЦБ назвали лучший способ борьбы с телефонными мошенниками
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

В Росбанке агентству сообщили, что такие методы мошенничества «носят сезонный характер». В Сбербанке, Промсвязьбанке (ПСБ), банках «Ренессанс Кредит» и «Зенит» отметили, что не выявляли попыток обмана клиентов под предлогом спецпредложений к «черной пятнице».

В ВТБ рассказали, что злоумышленники действуют под видом крупных торговых сетей. Гражданам поступают звонки с описанием скидок на электронику, бытовую технику, одежду и другие товары. Затем их просят перейти по ссылке, чтобы сделать предзаказ. Таким образом злоумышленники получают данные банковских карт.

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Банки предложили ЦБ создать систему блокировки мошеннических переводов
Финансы
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Ранее Центробанк сообщил о схеме мошенничества с использованием голосового меню в банке. Злоумышленники подменяли телефонные номера клиентов и звонили в банк, попадая в интерактивное голосовое меню. Там они вводили последние четыре цифры банковской карты клиента, узнавали остаток на счету, а затем использовали эту информацию «для преодоления барьера недоверия», когда представлялись сотрудниками банка в разговоре с клиентами.

Черная пятница мошенники
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +22055 Случаев 1,9 млн +22410 Умерли 33,9 тыс. +442
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