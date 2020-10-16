Сбербанк сообщил о новой схеме мошенничества со звонком «из прокуратуры»

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В новой схеме обмана граждан, о которой рассказали в Сбербанке, граждане получают звонки от имени представителя прокуратуры, рассказали в крупнейшем банке страны агентству «РИА Новости».

«Например, мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры. И затем уже «представитель прокуратуры» убеждает клиента перевести деньги на «специальный счет», который, естественно, принадлежит мошеннику», — описал схему собеседник агентства.

В Сбербанке также сообщили, что с начала 2020 года зафиксировали почти 2,9 млн обращений клиентов о попытках обмана, в сравнении с 2019 годом их число выросло более чем вдвое.

В сентябре компания «Трансконтейнер» сообщила, что неизвестные перевели на ее счета свыше 3 млн руб., часть из которых принадлежала клиентам Сбербанка. Эксперты заявили, что использование счета юрлица может быть новой схемой мошенничества.