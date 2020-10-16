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Финансы ,  
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Сбербанк сообщил о новой схеме мошенничества со звонком «из прокуратуры»

Фото:Frank Hoermann / Sven Simon / ТАСС
Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / ТАСС

В новой схеме обмана граждан, о которой рассказали в Сбербанке, граждане получают звонки от имени представителя прокуратуры, рассказали в крупнейшем банке страны агентству «РИА Новости».

«Например, мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры. И затем уже «представитель прокуратуры» убеждает клиента перевести деньги на «специальный счет», который, естественно, принадлежит мошеннику», — описал схему собеседник агентства.

В Сбербанке также сообщили, что с начала 2020 года зафиксировали почти 2,9 млн обращений клиентов о попытках обмана, в сравнении с 2019 годом их число выросло более чем вдвое.

Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»
Финансы
Фото:Игорь Зарембо / РИА Новости

В сентябре компания «Трансконтейнер» сообщила, что неизвестные перевели на ее счета свыше 3 млн руб., часть из которых принадлежала клиентам Сбербанка. Эксперты заявили, что использование счета юрлица может быть новой схемой мошенничества.

Клиент Сбербанка Александр Ездаков говорил тогда РБК, что мошенники украли с его кредитной карты около 200 тыс. руб., получив доступ в приложение «Сбербанк Онлайн». Деньги были переведены на расчетный счет ПАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах «Трансконтейнер».

В компании рассказали, что служба безопасности зафиксировала около 80 случаев поступления денежных средств от лиц, не пользовавшихся ее услугами, на общую сумму более 3 млн руб. Компания решила вернуть деньги пострадавшим.

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Юрист назвала принципы возврата украденных интернет-мошенниками денег
Спецпроекты

Как поясняла руководитель практики уголовного права Национальной юридической службы «Амулекс» Алена Зеленовская, чтобы пострадавшим от действий интернет-мошенников гражданам вернуть деньги, не следует обращаться в банк с требованием отменить транзакцию, лучше заявить в полицию.

По ее словам, если онлайн-перевод денег был инициирован самим держателем карты, то банк не сможет ничего сделать. Равны нулю и шансы вернуть деньги, если мошенники получили данные карты и сами похитили с нее средства. Это происходит из-за подтверждения перевода самим клиентом в виде кода в СМС-сообщении. «После окончания этих действий перевод становится безотзывным и окончательным», — заявила Зеленовская.

мошенники Сбербанк телефонные звонки
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