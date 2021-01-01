Нарушивший ПДД водитель напал на полицейских в Волгограде

Фото: МВД РФ

В Волгоградской области водитель автомобиля BMW, остановленный нарядом ДПС за нарушение правил дорожного движения, напал на полицейских и нанес травму одному из них. Об этом сообщили РБК в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Инцидент произошел около 16:00 мск в Дзержинском районе Волгограда. Водитель иномарки проигнорировал требования ДПС об остановке и попытался скрыться. В ходе преследования его автомобиль был блокирован.

«При задержании водитель иномарки нанес металлическим прутом удар по голове старшему лейтенанту полиции. Его напарник с целью пресечения противоправных действий произвел предупредительные выстрелы из табельного оружия и по нападавшему», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

По информации ведомства, сотрудника полиции с травмой головы и нападавшего с огнестрельным ранением доставили в больницу. Личность нападавшего устанавливается. Движение на улице Голубинская, где произошел инцидент, ограничено.