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Нарушивший ПДД водитель напал на полицейских в Волгограде

Фото:МВД РФ
Фото: МВД РФ

В Волгоградской области водитель автомобиля BMW, остановленный нарядом ДПС за нарушение правил дорожного движения, напал на полицейских и нанес травму одному из них. Об этом сообщили РБК в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Инцидент произошел около 16:00 мск в Дзержинском районе Волгограда. Водитель иномарки проигнорировал требования ДПС об остановке и попытался скрыться. В ходе преследования его автомобиль был блокирован.

«При задержании водитель иномарки нанес металлическим прутом удар по голове старшему лейтенанту полиции. Его напарник с целью пресечения противоправных действий произвел предупредительные выстрелы из табельного оружия и по нападавшему», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

По информации ведомства, сотрудника полиции с травмой головы и нападавшего с огнестрельным ранением доставили в больницу. Личность нападавшего устанавливается. Движение на улице Голубинская, где произошел инцидент, ограничено.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области, на автомобиле BMW не было номеров.

В конце октября неизвестный напал на полицейских на улице Петровка в центре Москвы. В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что нападавший нанес удар в лицо одному из сотрудников, после чего пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью. По данным ведомства, при задержании мужчина сопротивлялся. После этого в отношении него «были применены физическая сила и специальные средства».

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