В Петербурге пьяный мужчина напал на приехавших к его матери медиков

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина напал на медицинских работников, которые оказывали помощь его матери, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД России

По данным ведомства, инцидент произошел в доме 26 по улице Шпалерной. Вечером 2 мая медицинская бригада приехала, чтобы оказать помощь женщине 74-летней женщине. Ее сын 1977 года рождения в состоянии алкогольного опьянения повел себя агрессивно и угрожал медикам физической расправой.

Сообщается, что мужчина порезал руку, ударив ею по стеклянной части межкомнатной двери. Его госпитализировали. В ГУ МВД отметили, что в отношении нападавшего возбудили уголовное дело по ст. 213 УК (хулиганство).

В апреле в Кирово-Чепецке несколько мужчин напали на врача скорой помощи, в результате чего медик получил травмы. По данным регионального управления МВД, двое неизвестных сперва напали на водителя скорой помощи, которая приехала на вызов. Когда в конфликт вмешался врач, его тоже избили.