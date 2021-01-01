Во Владимирской области нашли пропавшего в сентябре семилетнего мальчика

Во Владимирской области полиция задержала мужчину, который, как подозревают правоохранители, похитил и удерживал в своем доме пропавшего в конце сентября 7-летнего мальчика. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает ТАСС.

«Задержан 26-летний житель деревни Макариха Камешковского района Владимирской области. В его частном доме обнаружен разыскиваемый ребенок», — указала она.

Здоровье мальчика в норме, первичный медосмотр не выявил каких-либо отклонений. Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев заявил, что ребенка передали родителям.

Мальчик пропал 28 сентября, не вернувшись домой после школы. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».