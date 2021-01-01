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Во Владимирской области нашли пропавшего в сентябре семилетнего мальчика

Во Владимирской области полиция задержала мужчину, который, как подозревают правоохранители, похитил и удерживал в своем доме пропавшего в конце сентября 7-летнего мальчика. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает ТАСС.

«Задержан 26-летний житель деревни Макариха Камешковского района Владимирской области. В его частном доме обнаружен разыскиваемый ребенок», — указала она.

Здоровье мальчика в норме, первичный медосмотр не выявил каких-либо отклонений. Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев заявил, что ребенка передали родителям.

В Свердловской области мужчина признался в убийстве пропавшей девочки
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Фото:Никита Попов / РБК

Мальчик пропал 28 сентября, не вернувшись домой после школы. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Сам ребенок рассказал, что похититель затолкал его в свою машину. Отец мальчика сообщил, что злоумышленник может быть психически нездоров.

Пропавшего удалось найти, как уточнила Волк, благодаря публикациям в «теневом сегменте интернета», на которые МВД указали зарубежные коллеги из Интерпола. В публикациях говорилось о мужчине, который удерживает у себя дома мальчика.

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Ранее в Свердловской области задержали мужчину, который признался в изнасиловании и убийстве пропавшей 11-летней девочки. Злоумышленник, ранее уже неоднократно судимый, заманил ребенка в гости, задушил и спрятал тело недалеко от своего дома.

ребенок похищение Владимирская область
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25573 Случаев 2 млн +23610 Умерли 34,8 тыс. +463
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