Отец рассказал о состоянии пропавшего и найденного через даркнет мальчика

Семилетний мальчик, найденный во Владимирской области спустя почти два месяца после похищения, здоров, сообщил ТАСС его отец Александр Роговцев.

«Мы только что выехали от врачей, врачи сказали, что у сына все хорошо. Здоров, вес не потерял, нормальный ребенок, бросился нам на шею, сел на папу с мамой, счастливый ребенок. Мы верили, что его найдем», — сказал Роговцев.

Мальчик рассказал родителям и следствию, что на автобусной остановке возле дома его затолкал в машину неизвестный мужчина. Об исчезновении ребенка полиция сообщила 28 сентября.

Правоохранительные органы задержали похитителя накануне, 19 ноября. Им оказался 26-летний житель деревни Макариха Камешковского района Владимирской области, он удерживал первоклассника в частном доме.