Лавров назвал неприемлемыми попытки пересмотреть соглашение по Карабаху

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 76,01 (-0,25) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 90,26 (-0,08) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
Алиев заявил о точке в многолетнем противостоянии по Карабаху Политика, 17:04 Путин на саммите G20 назвал главные риски для мира Политика, 16:56 Австралийские ученые допустили вспышки кори из-за пандемии COVID-19 Общество, 16:55 Путин заявил о важной миссии Ночной хоккейной лиги Спорт, 16:49 Синоптик предупредил о надвигающемся на Москву циклоне «Сара» Общество, 16:42 Гулять так гулять: зеленые зоны Москвы. Тест РБК и ДПиООС, 16:31 «Краснодар» прервал серию из пяти поражений подряд Спорт, 16:27 Голландский журналист взломал в Zoom конференцию глав Минобороны стран ЕС Общество, 16:12 В МИД объяснили отсутствие флага России на встрече Лаврова и Пашиняна Политика, 16:11 Россия и Армения подписали документы о работе миротворцев в Карабахе Политика, 16:04 Дзюба вновь выйдет на поле без капитанской повязки в матче «Зенита» Спорт, 16:02 Фигурист Коляда впервые выиграл Гран-при России Спорт, 15:42 Лавров назвал неприемлемыми попытки пересмотреть соглашение по Карабаху Политика, 15:37 Мэр Еревана заразился коронавирусом Общество, 15:32
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +26021 Случаев 2 млн +24822 Умерли 35,7 тыс. +467
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Лавров назвал неприемлемыми попытки пересмотреть соглашение по Карабаху

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

Попытки подвергнуть сомнению заявление лидеров России, Армении и Азербайджана по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе неприемлемы. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров по итогам визита в Армению.

По словам министра, в ходе переговоров в Ереване подтвердили готовность сделать все, чтобы это договоренности продолжали действовать.

«Было подчеркнуто единогласно, что попытки подвергнуть сомнению это заявление не только внутри страны, но и за рубежом являются неприемлемыми», — заявил глава МИДа.

Нарышкин обвинил Запад в провокациях для срыва договоренностей в Карабахе
Политика
Сергей Нарышкин

Накануне на совещании с президентом Владимир Путиным Лавров заявил, что в Карабахе фиксируются попытки воспрепятствовать российской миротворческой операции. В то же время министр отмечал, что, несмотря на это, всем сторонам конфликта приходится признать, что мирное соглашение реализуется успешно.

Россия, Армения и Азербайджан заключили мирное соглашение. Документ предусматривает, что в Нагорный Карабах должны прибыть около 2 тыс. российских миротворцев для наблюдения за режимом прекращения огня. Также Азербайджан получает занятые во время боевых действий территории и потерянные в начале 1990-х годов земли в трех районах. Армении предоставляется транспортный коридор в Карабах.

Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +26021 Случаев 2 млн +24822 Умерли 35,7 тыс. +467
Материалы по теме
Лавров обсудил положение в Нагорном Карабахе с главой армянского МИДа
Политика
Шойгу на встрече с Алиевым заявил о соблюдении перемирия в Карабахе
Политика
В Турции заявили о готовности военных для отправки в Азербайджан
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter