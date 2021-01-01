Лавров назвал неприемлемыми попытки пересмотреть соглашение по Карабаху

Сергей Лавров (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

Попытки подвергнуть сомнению заявление лидеров России, Армении и Азербайджана по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе неприемлемы. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров по итогам визита в Армению.

По словам министра, в ходе переговоров в Ереване подтвердили готовность сделать все, чтобы это договоренности продолжали действовать.

«Было подчеркнуто единогласно, что попытки подвергнуть сомнению это заявление не только внутри страны, но и за рубежом являются неприемлемыми», — заявил глава МИДа.

Накануне на совещании с президентом Владимир Путиным Лавров заявил, что в Карабахе фиксируются попытки воспрепятствовать российской миротворческой операции. В то же время министр отмечал, что, несмотря на это, всем сторонам конфликта приходится признать, что мирное соглашение реализуется успешно.