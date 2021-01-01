Эксперты оценили предложение Санду о выводе миротворцев из Приднестровья

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Вывод российских миротворцев может дестабилизировать ситуацию в регионе, так как Молдавия может попытаться силой вернуть Приднестровье. Такое мнение в разговоре с РБК высказал заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, комментируя заявление избранного президента Молдавии Майи Санду, выступившей за вывод российских миротворцев из непризнанной Приднестровской молдавской республики.

По словам Храмчихина, несмотря на то что молдавская армия слабее приднестровской, теоретически ей могут помочь соседние Румыния и Украина.

Также военный эксперт добавил, что сложность вывода российских миротворцев будет зависеть от «юридических аспектов процесса», и предположил, что контингент будет «проще выводить» через Румынию, чем через Украину.

«На мой взгляд, Приднестровье для нас обуза по чисто географическим причинам: с ним нет общей границы, нет выхода к морю, и при этом оно отрезано от нас враждебной Украиной. Ничего, кроме проблем, оно нам не создает. Но что будет в случае требования Молдавии о немедленном выводе войск, сказать сложно. Очевидно, Россия постарается как-то этого избежать. Нам кажется, что мы удерживаем там какие-то позиции», — резюмировал Храмчихин.