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Эксперты оценили предложение Санду о выводе миротворцев из Приднестровья

Фото:Сергей Карпов / ТАСС
Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Вывод российских миротворцев может дестабилизировать ситуацию в регионе, так как Молдавия может попытаться силой вернуть Приднестровье. Такое мнение в разговоре с РБК высказал заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, комментируя заявление избранного президента Молдавии Майи Санду, выступившей за вывод российских миротворцев из непризнанной Приднестровской молдавской республики.

По словам Храмчихина, несмотря на то что молдавская армия слабее приднестровской, теоретически ей могут помочь соседние Румыния и Украина.

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Также военный эксперт добавил, что сложность вывода российских миротворцев будет зависеть от «юридических аспектов процесса», и предположил, что контингент будет «проще выводить» через Румынию, чем через Украину.

«На мой взгляд, Приднестровье для нас обуза по чисто географическим причинам: с ним нет общей границы, нет выхода к морю, и при этом оно отрезано от нас враждебной Украиной. Ничего, кроме проблем, оно нам не создает. Но что будет в случае требования Молдавии о немедленном выводе войск, сказать сложно. Очевидно, Россия постарается как-то этого избежать. Нам кажется, что мы удерживаем там какие-то позиции», — резюмировал Храмчихин.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин считает, что вывод миротворцев — «серьезный проект», который не решается быстро и должен приводить к «четко определенным последствиям».

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«Последствием должна стать стабильность, а не сложности, связанные с развитием ситуации в Приднестровье и Молдавией», — сказал он РБК.

Кошкин отметил, что новая власть в Молдавии скорее должна быть заинтересована в стабилизации обстановки, а «желание обострить ситуацию, ускорить ее уже вызывает напряжение».

По его словам, предвыборная риторика Майи Санду была толерантной и перспективной, она была готова к диалогу с Россией. «Нахождение российского контингента и склада боеприпасов становилось в повестку дня вырабатывания совместных действий с Россией для решения проблемы. Во время предвыборной риторики это привлекало голоса колеблющихся», — рассказал политолог.

«Сейчас начинается новая фаза взаимоотношений между государствами, когда они должны искать взаимовыгодные пути воздействия, а не пытаться выстроить баррикады и воевать», — заключил эксперт.

Накануне Санду заявила о необходимости полного вывода российских военных из Приднестровья. Санду считает, что когда-нибудь появится возможность для воссоединения Молдавии. При этом сейчас, отметила избранный президент, Приднестровье является регионом, который «откололся» от страны и куда не могут попасть даже представители молдавских властей.

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