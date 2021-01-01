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В Совфеде ответили на слова Санду о выводе миротворцев из Приднестровья

Российские миротворцы в Приднестровье «уже почти 30 лет» являются гарантами мира в регионе, написал в своем Twitter российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление избранного президента Молдавии Майи Санду, выступившей за вывод миротворческих сил России из непризнанное Приднестровской молдавской республики.

«Санду призывает к выводу российских миротворцев из Приднестровья. Но именно их присутствие уже почти 30 лет служит гарантией мира в регионе и защиты живущих там людей», — написал Пушков в Twitter. Он отметил, что 220 тыс. из живущих там — россияне, интересы и безопасность которых «важнее громких заявлений нового президента Молдавии».

20 ноября Санду заявила, что нужно полностью вывести российских миротворцев из Приднестровья для урегулирования конфликта. «Уверена, что мы найдем формат решения конфликта [в Приднестровье]. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдавии», — считает она. По ее словам, она верит в то, что когда-нибудь появится возможность для воссоединения Молдавии. При этом сейчас, отметила избранный президент, Приднестровье является регионом, который «откололся» от страны и куда не могут попасть даже представители молдавских властей.

ЦИК Молдавии объявила Санду победителем президентских выборов
Политика
Майя Санду

В то же время действующий президент Молдавии Игорь Додон назвал слова Санду «серьезной ошибкой».
«Это что за призыв избранного президента — в стране, где у нас еще приднестровский конфликт нерешенный, в стране, где у нас 35-40% русскоязычного населения?» — указал он.

Россия ввела миротворцев в Приднестровье летом 1992 года после обострения ситуации в регионе, сейчас там базируется оперативная группа российских войск. В настоящее время безопасность в регионе обеспечивают совместные миротворческие силы России, Молдавии и непризнанной Приднестровской молдавской республики, а также украинские наблюдатели. Летом 2018 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, требующую вывести российских миротворцев из Приднестровья. Москва сочла это решение провокационным, а ПМР отказалась от вывода из республики миротворцев.

Совет Федерации Приднестровье Майя Санду миротворцы
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +24758 Случаев 2 млн +24318 Умерли 35,3 тыс. +461
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