В МИД объяснили отсутствие флага России на встрече Лаврова и Пашиняна

Сергей Лавров и Никол Пашинян (справа) (Фото: primeminister.am​)

Флага России не было на переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также президентом Арменом Саркисяном в связи с протокольной практикой этой страны, объяснили в российском МИДе.

«У каждой страны своя протокольная практика. Внимательные заметят, что флаг один только там, где речь идет о встречах министра иностранных дел с премьер-министром и президентом», — пояснили в пресс-службе министерства.

Лавров прибыл в Ереван в составе российской делегации на фоне начала миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. После встречи с Пашиняном и Саркисяном российский МИД заявил, что в ходе переговоров стороны подтвердили готовность сделать все, чтобы договоренности о прекращении военных действий на территории Нагорного Карабаха продолжали действовать.

Мирное соглашение Армения, Азербайджан и Россия заключили вечером 9 ноября. Согласно документу, на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе в течении пяти лет должны находится около 2 тыс. российских миротворцев для наблюдения за режимом прекращения огня. Накануне в Минобороны России заявили о том, что миротворцы уже завершили развертывание войск в Карабахе и готовы приступить к выполнению поставленных задач.