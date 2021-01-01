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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Россия и Армения подписали документы о работе миротворцев в Карабахе

Фото:Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Министры обороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу подписали ряд документов, которые регламентируют деятельность российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Армении.

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Также в ходе встречи стороны высоко оценили роль и усилия Москвы в стабилизации военно-политической ситуации в регионе, а также эффективность российской миротворческой миссии в Карабахе, добавили в пресс-службе ведомства.

Визит российской делегации из Москвы в Армению и Азербайджан происходит на фоне начала миротворческой миссии в Карабахе, которая началась после подписания соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией в ночь на 10 ноября. Для контроля за соблюдением режима прекращения огня на пограничной территории расположились почти 2 тыс. российских военных и несколько сотен единиц техники.

Нагорный Карабах Армения ввод миротворцев
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