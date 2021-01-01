Лавров заявил о попытках сорвать мирное соглашение по Карабаху

Сергей Лавров (Фото: Global Look Press)

В Нагорном Карабахе фиксируются попытки воспрепятствовать российской миротворческой операции в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совещании с президентом.

«Есть, к сожалению, тенденция, мы ее чувствуем, которая нацелена на то, чтобы попытаться затормозить выполнение заявлений президентов России, Азербайджана и Армении от 9 ноября, не позволить этому заявлению состояться полностью», — сообщил он Владимиру Путину.

По словам Лаврова, несмотря на это, всем сторонам конфликта приходится признать, что мирное соглашение реализуется успешно.

Глава МИД России подчеркнул, что основной задачей российской стороны сейчас является активное содействие скорейшему урегулированию гуманитарных проблем.