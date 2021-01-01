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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Лавров заявил о попытках сорвать мирное соглашение по Карабаху

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Global Look Press)

В Нагорном Карабахе фиксируются попытки воспрепятствовать российской миротворческой операции в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совещании с президентом.

«Есть, к сожалению, тенденция, мы ее чувствуем, которая нацелена на то, чтобы попытаться затормозить выполнение заявлений президентов России, Азербайджана и Армении от 9 ноября, не позволить этому заявлению состояться полностью», — сообщил он Владимиру Путину.

По словам Лаврова, несмотря на это, всем сторонам конфликта приходится признать, что мирное соглашение реализуется успешно.

Глава МИД России подчеркнул, что основной задачей российской стороны сейчас является активное содействие скорейшему урегулированию гуманитарных проблем.

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Россия, Армения и Азербайджан 10 ноября заключили мирное соглашение, согласно которому в Нагорный Карабах должны прибыть около 2 тыс. российских миротворцев для наблюдения за режимом прекращения огня и помощи местным жителям.

Согласно документу, Азербайджан получает занятые во время боевых действий территории и потерянные в начале 1990-х годов земли в трех районах, Армении же гарантируется транспортный коридор в Карабах.

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Ранее 20 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил Путину, что в Карабахе закончилось развертывание российского миротворческого контингента — в регион были доставлены 1 960 человек и 552 единицы техники.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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