Мэр Еревана заразился коронавирусом

В конце октября коронавирусом заразился бывший президент Армении Роберт Кочарян. Он собирался приехать в Москву на фоне конфликта в Нагорном Карабахе, однако его тест на COVID-19, обязательный для въезжающих в Россию, дал положительный результат.

По данным Минздрава Армении, с начала пандемии в стране было выявлено более 123 тыс. случаев заражений COVID-19. Выздоровели свыше 90,7 тыс. человек, умерли более 1,9 тыс.