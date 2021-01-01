Мэр Еревана заразился коронавирусом
Мэр Еревана Айк Марутян заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил его пресс-секретарь Акоп Карапетян, передает Sputnik Армения.
«У Айка Марутяна выявлена коронавирусная инфекция. Какое-то время он будет находиться в отпуске», — сказал Карапетян.
По словам пресс-секретаря, обязанности мэра будет временно исполнять заместитель Марутяна Грачья Саркисян.
Как сообщает Sputnik Армения, Марутян уже несколько раз уходил в отпуск в этом году: с 11 по 25 августа, а также в марте и июле.