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Мэр Еревана заразился коронавирусом

Айк Марутян
Айк Марутян (Фото: HaykMarutyanMayor / Facebook)

Мэр Еревана Айк Марутян заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил его пресс-секретарь Акоп Карапетян, передает Sputnik Армения.

«У Айка Марутяна выявлена коронавирусная инфекция. Какое-то время он будет находиться в отпуске», — сказал Карапетян.

По словам пресс-секретаря, обязанности мэра будет временно исполнять заместитель Марутяна Грачья Саркисян.

Как сообщает Sputnik Армения, Марутян уже несколько раз уходил в отпуск в этом году: с 11 по 25 августа, а также в марте и июле.

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Фото:Татьяна Макеева / Reuters

В конце октября коронавирусом заразился бывший президент Армении Роберт Кочарян. Он собирался приехать в Москву на фоне конфликта в Нагорном Карабахе, однако его тест на COVID-19, обязательный для въезжающих в Россию, дал положительный результат.

По данным Минздрава Армении, с начала пандемии в стране было выявлено более 123 тыс. случаев заражений COVID-19. Выздоровели свыше 90,7 тыс. человек, умерли более 1,9 тыс.

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