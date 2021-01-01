В СК назвали геноцидом атаки против мирных жителей ДНР и ЛНР

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 76,01 (-0,25) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 90,26 (-0,08) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
Мэр Еревана заразился коронавирусом Общество, 15:32 Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году РБК и СберПервый, 15:27 В Ереване прошел оппозиционный митинг на фоне визита российской делегации Политика, 15:25 Федерация фигурного катания ответила на обвинения журналиста из США Спорт, 15:20 Россия ввела персональные санкции против британцев по «делу Магнитского» Политика, 15:15 Шойгу на встрече с Алиевым заявил о соблюдении перемирия в Карабахе Политика, 15:02 Агутин победил в номинации на конкурсе USA Songwriting Competition Общество, 14:54 Журналист из США пожаловался на условия проведения Гран-при в Москве Спорт, 14:46 Как поставить «деньги на колеса»: от идеи до готового проекта РБК и VW коммерческие автомобили, 14:39 Жители Москвы начнут получать результаты теста на коронавирус по СМС Общество, 14:33 Два человека пострадали при взрыве газа в строящемся доме в Татарстане Общество, 14:27 Роднина раскритиковала короткую программу Косторной на этапе Гран-при Спорт, 14:12 В СК назвали геноцидом атаки против мирных жителей ДНР и ЛНР Политика, 14:05 Россия передала Армении образцы вакцины «Спутник V» Общество, 14:03
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +26021 Случаев 2 млн +24822 Умерли 35,7 тыс. +467
Политика ,  
0 

В СК назвали геноцидом атаки против мирных жителей ДНР и ЛНР

Похороны погибших при артобстреле в Донецке в 2014 году
Похороны погибших при артобстреле в Донецке в 2014 году (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Заместитель председателя Следственного комитета России Александр Федоров назвал геноцидом преступления против мирного населения в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Соответствующее заявление Федоров сделал, выступая на международном форуме «Уроки Нюрнберга», передает «РИА Новости».

По словам Федорова, на территории непризнанных республик в результате применения систем залпового огня, авиационных кассетных ракет и другого вооружения были убиты и ранены тысячи человек, уничтожено множество жилых домов, больниц, детских садов и школ. Федоров также отметил, что многие жители, спасаясь, были вынуждены уехать в Россию.

В ДНР заявили об эскалации на линии соприкосновения в Донбассе
Политика
Фото:Виталий Комар / AP

«Это настоящий геноцид жителей юго-восточной Украины, международное преступление, должная правовая оценка которому, несомненно, будет дана», — заявил он.

Представитель СК добавил, что ведомство расследует преступления, которые были совершены против мирных жителей юго-востока Украины, а также размещает информацию о причастных к ним.

В марте СК возбудил три уголовных дела по фактам обстрела военными Украины гражданских объектов Донбасса. В ведомстве считают, что украинские военные несколько раз открывали огонь по районам Донецка. Так, 20 марта военные обстреляли из противотанковых гранатометов гражданские объекты поселка шахты Трудовская, а 21 марта они же обстреляли из автоматического гранатомета школу в поселке Александровка, а также из стрелкового оружия стадион шахты № 7 поселка шахты Трудовская, утверждают в СК. В результате обстрелов пострадали несовершеннолетняя девушка и две женщины. Дела были возбуждены по ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором). 

СК ДНР и ЛНР геноцид
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +26021 Случаев 2 млн +24822 Умерли 35,7 тыс. +467
Материалы по теме
В Донбассе погиб командир батальона ЛНР «Призрак» Марков
Общество
В Москве и ДНР заявили об отсутствии предложений от Киева по Донбассу
Политика
В ДНР сообщили о подаче заявки на получение российской вакцины от COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter