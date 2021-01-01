В СК назвали геноцидом атаки против мирных жителей ДНР и ЛНР
Заместитель председателя Следственного комитета России Александр Федоров назвал геноцидом преступления против мирного населения в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Соответствующее заявление Федоров сделал, выступая на международном форуме «Уроки Нюрнберга», передает «РИА Новости».
По словам Федорова, на территории непризнанных республик в результате применения систем залпового огня, авиационных кассетных ракет и другого вооружения были убиты и ранены тысячи человек, уничтожено множество жилых домов, больниц, детских садов и школ. Федоров также отметил, что многие жители, спасаясь, были вынуждены уехать в Россию.
«Это настоящий геноцид жителей юго-восточной Украины, международное преступление, должная правовая оценка которому, несомненно, будет дана», — заявил он.
Представитель СК добавил, что ведомство расследует преступления, которые были совершены против мирных жителей юго-востока Украины, а также размещает информацию о причастных к ним.