В СК назвали геноцидом атаки против мирных жителей ДНР и ЛНР

В марте СК возбудил три уголовных дела по фактам обстрела военными Украины гражданских объектов Донбасса. В ведомстве считают, что украинские военные несколько раз открывали огонь по районам Донецка. Так, 20 марта военные обстреляли из противотанковых гранатометов гражданские объекты поселка шахты Трудовская, а 21 марта они же обстреляли из автоматического гранатомета школу в поселке Александровка, а также из стрелкового оружия стадион шахты № 7 поселка шахты Трудовская, утверждают в СК. В результате обстрелов пострадали несовершеннолетняя девушка и две женщины. Дела были возбуждены по ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором).