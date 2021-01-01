Жителя Энгельса задержали по подозрению в убийстве пасынка приятеля

Фото: СК РФ

В городе Энгельсе Саратовской области задержали мужчину по подозрению в убийстве ребенка, сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

Мальчик был найден без признаков жизни 20 ноября в частном доме на улице Рабочих Маевок. На теле ребенка обнаружили ножевые ранения. По данным следствия, 37-летний мужчина днем оставил своего шестилетнего пасынка под присмотром 47-летнего приятеля, а сам отлучился из дому. Когда отчим вернулся домой, обнаружил раненого ребенка на полу кухни.

По подозрению в совершении преступления задержан приятель отчима. Против него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Прокуратура также приступила к проверке, в ходе которой будут установлены условия жизни и воспитания убитого мальчика, дана оценка действиям родителей и органов системы профилактики.