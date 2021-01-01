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Жителя Энгельса задержали по подозрению в убийстве пасынка приятеля

Фото:СК РФ
Фото: СК РФ

В городе Энгельсе Саратовской области задержали мужчину по подозрению в убийстве ребенка, сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

Мальчик был найден без признаков жизни 20 ноября в частном доме на улице Рабочих Маевок. На теле ребенка обнаружили ножевые ранения. По данным следствия, 37-летний мужчина днем оставил своего шестилетнего пасынка под присмотром 47-летнего приятеля, а сам отлучился из дому. Когда отчим вернулся домой, обнаружил раненого ребенка на полу кухни.

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По подозрению в совершении преступления задержан приятель отчима. Против него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Прокуратура также приступила к проверке, в ходе которой будут установлены условия жизни и воспитания убитого мальчика, дана оценка действиям родителей и органов системы профилактики.

В пятницу в квартире на западе Москвы было обнаружено тело школьницы с колото-резаными ранами. Возбуждено дело об убийстве. По данным ТАСС, преступление было совершено, когда несовершеннолетняя была одна дома.

Саратовская область убийство ребенок
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