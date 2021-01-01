Четырех человек задержали в ИК-2 в Калмыкии по делу о ячейке террористов

Фото: Следственный комитет РФ

Задержаны четыре человека по подозрению в организации террористического сообщества и участии в нем (ч.ч. 1 и 2 ст. 205.4 Уголовного кодекса России), ранее отбывавших наказание исправительной колонии № 2 в Калмыкии. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По данным ведомства, двое фигурантов дела были задержаны при их освобождении из исправительного учреждения после отбытия наказания. В связи с тяжестью совершенного преступления следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи ГСУ СК по Северо-Кавказскому федеральному округу совместно с сотрудниками ФСБ и МВД по Кабардино-Балкарской Республике, а также Дагестан и Калмыкия провели обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников.

По версии следствия, не позднее 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в указанной колонии, создал на территории колонии террористическое сообщество. В период с 2013 года по настоящее время в его состав вошли более 100 осужденных лиц.

После освобождения в 2015 году из колонии, находясь в Дагестане, Гасанов объявил себя амиром (руководителем одного из незаконных вооруженных формирований, действовавшего в республике. — РБК). 31 марта 2015 года, он был ликвидирован в городе Хасавюрте при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в ходе проведенного обыска на территории ИК-2 в Калмыкии в одном из его помещений были обнаружены и изъяты экстремистская литература и символика запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

В настоящее время следователи устанавливают роль и конкретные действия, совершенные задержанными, а также проверяют их причастность к совершению других преступлений, не связанных с данным уголовным делом. Также принимаются активные меры для установления других участников преступления.

Отмечается, что по делу в качестве подозреваемых и обвиняемых привлекаются 44 лица.

В июле и октябре для рассмотрения по существу в Южный окружной военный суд были направлены уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением в отношении участников террористического сообщества Михаила Жигунова и Саида Сулейманова.