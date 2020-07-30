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Пять человек задержали по делу о ячейке террористов в колонии в Калмыкии

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ
Video

Следственный комитет сообщил о задержании пяти членов террористического сообщества, организованного в исправительной колонии № 2 в Калмыкии, следует из заявления ведомства.

Все задержанные ранее отбывали наказание в этой колонии, но были задержаны за ее пределами, после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии 29 июля, говорится в сообщении СК.

«На территории Кабардино-Балкарской Республики, Республик Дагестан и Бурятия проведены масштабные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников», — заявили в ведомстве.

В связи с тяжестью совершенного преступления следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведомство также ведет работу, чтобы установить других участников преступления.

Как сообщается в заявлении СК, в середине 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в этой колонии, создал на ее территории террористическое сообщество. После освобождения в 2015 году Гасанов объявил себя руководителем незаконного вооруженного формирования, действовавшего в Дагестане. В конце марта того же года он был ликвидирован при попытке нападения на сотрудников правоохранительных органов.

СК сообщил о раскрытии в колонии группы террористов из 100 заключенных
Общество
Фото: СК РФ

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О раскрытии террористического сообщества на территории исправительной колонии № 2 в Калмыкии, в состав которого входили более ста человек, Следственный комитет сообщил в декабре прошлого года. Тогда фигурантами дела, возбужденного по ст. 205.4 УК (организация террористического сообщества и участие в нем), стали 22 человека.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника колонии Павла Батаева и его бывшего заместителя Артура Цамаева, которых подозревают в пособничестве терроризму. Обоим инкриминируют ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 205.4 УК (пособничество руководству террористическим сообществом). В отношении Цамаева также возбудили дело по п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 290 УК (получение должностным лицом взяток в крупном и значительном размерах).

Теги: Калмыкия, СК РФ, терроризм, колония, ФСИН
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СК сообщил о раскрытии в колонии группы террористов из 100 заключенных
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