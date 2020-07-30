Пять человек задержали по делу о ячейке террористов в колонии в Калмыкии

Видео: СК РФ

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Следственный комитет сообщил о задержании пяти членов террористического сообщества, организованного в исправительной колонии № 2 в Калмыкии, следует из заявления ведомства.

Все задержанные ранее отбывали наказание в этой колонии, но были задержаны за ее пределами, после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии 29 июля, говорится в сообщении СК.

«На территории Кабардино-Балкарской Республики, Республик Дагестан и Бурятия проведены масштабные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников», — заявили в ведомстве.

В связи с тяжестью совершенного преступления следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведомство также ведет работу, чтобы установить других участников преступления.