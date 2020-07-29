ФСБ сообщила о предотвращении нападения боевиков ИГ на силовиков

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) остановили деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, занимавшейся финансированием террористов, а также планировавшей нападения на российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Задержание произошло в ходе спецоперации в Санкт-Петербурге.

«В рамках возбужденного уголовного дела по ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России пресечена деятельность причастных к финансированию запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» участников террористической ячейки», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе также уточнили, что задержанных проверяют на причастность к пропаганде терроризма и вербовке российских граждан в состав террористических структур.

На месте проживания обвиняемых сотрудники изъяли средства связи и банковские карты, использовавшиеся в преступной деятельности.