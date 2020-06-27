В США три человека умерли после употребления антисептика

В американском штате Нью-Мексико один человек ослеп и трое умерли после того, как выпили антибактериальное средство для рук. Об этом сообщают ABC News, U.S. News и Fox23 со ссылкой на департамент здравоохранения штата.

Как сообщают СМИ, еще три человека находятся в критическом состоянии. Медики рассказали, что причиной отравления стал метиловый спирт, на основе которого был сделан антисептик.

Антисептики получили широкое распространение на фоне пандемии коронавируса. Как ранее сообщал врач-фармаколог поликлиники № 1 управделами президента Игорь Федоров, при борьбе с вирусом помогают только средства с содержанием спирта более 62%. В то же время неспиртосодержащие санитайзеры, содержащие хлоргексидин, практически бесполезны против коронавируса.