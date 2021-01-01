Трое человек погибли из-за отравления антисептиком в Якутии

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В селе Томтор Таттинского района Якутии компания из девяти человек распивала в частном доме спиртное, после этого три человека погибли от отравления антисептиком. Об этом говорится на сайте СУ Следственного комитета (СК) по Якутии.

«41-летняя женщина скончалась у себя дома, двое мужчин 27 и 59 лет скончались в реанимационном отделении медицинского учреждения», — уточняется в сообщении.

Еще трое пострадавших мужчин лежат в реанимации в коме. Троим участникам встречи удалось избежать настолько серьезных последствий, их жизни ничего не угрожает, они в больнице под наблюдением врачей.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).