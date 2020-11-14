Общество , 14 ноя, 16:50
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В Петербурге второй раз за сутки загорелся электромеханический завод
В производственном здании загорелась кровля, огнем охвачено 60 кв. м. Пожару был присвоен второй ранг сложности. В настоящее время он локализован.
Накануне вечером по этому адресу уже происходил пожар, горели третий и четвертый этажи производственного здания на территории электромеханического завода. Общая площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м.
В результате никто не пострадал. Несколько человек были эвакуированы. Пожар потушили только к утру 14 ноября. Ранг сложности повышался со второго до четвертого.