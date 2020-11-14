В Петербурге второй раз за сутки загорелся электромеханический завод

Фото: МЧС России

В Красносельском районе Санкт-Петербурга вновь возник пожар на территории Ленинградского электромеханического завода. Как сообщается на сайте Главного управления МЧС по городу, сообщение о пожаре по адресу: Петергофское шоссе, 73, поступило 14 ноября в 13:46.

В производственном здании загорелась кровля, огнем охвачено 60 кв. м. Пожару был присвоен второй ранг сложности. В настоящее время он локализован.

Накануне вечером по этому адресу уже происходил пожар, горели третий и четвертый этажи производственного здания на территории электромеханического завода. Общая площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м.

В результате никто не пострадал. Несколько человек были эвакуированы. Пожар потушили только к утру 14 ноября. Ранг сложности повышался со второго до четвертого.