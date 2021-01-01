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Пандемия коронавируса ,  
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Старший сын Трампа заболел COVID-19

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший заразился коронавирусом. Об этом сообщают Bloomberg и CBS со ссылкой на представителя Трампа-младшего.

Сын американского лидера получил положительный результат теста на COVID-19 в начале недели и с тех пор находится на самоизоляции. По словам его представителя, COVID-19 протекает у него бессимптомно. Он отметил, что Трамп-младший выполняет все рекомендации врачей.

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Фото:Ted S. Warren / AP

В октябре COVID-19 переболел сам Трамп и его жена Мелания. Американский лидер отправился на лечение в военный госпиталь в штате Мэриленд. 6 октября президента выписали. Трамп сообщал, что чувствует себя отлично. По подсчетам газеты The New York Times, его лечение от коронавируса обошлось более чем в $100 тыс.

Позже первая леди сообщила, что их младший сын Бэррон переболел COVID-19 вместе с ними.

Дональд Трамп сын коронавирус
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +24758 Случаев 2 млн +24318 Умерли 35,3 тыс. +461
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