Старший сын Трампа заболел COVID-19

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший заразился коронавирусом. Об этом сообщают Bloomberg и CBS со ссылкой на представителя Трампа-младшего.

Сын американского лидера получил положительный результат теста на COVID-19 в начале недели и с тех пор находится на самоизоляции. По словам его представителя, COVID-19 протекает у него бессимптомно. Он отметил, что Трамп-младший выполняет все рекомендации врачей.

В октябре COVID-19 переболел сам Трамп и его жена Мелания. Американский лидер отправился на лечение в военный госпиталь в штате Мэриленд. 6 октября президента выписали. Трамп сообщал, что чувствует себя отлично. По подсчетам газеты The New York Times, его лечение от коронавируса обошлось более чем в $100 тыс.

Позже первая леди сообщила, что их младший сын Бэррон переболел COVID-19 вместе с ними.