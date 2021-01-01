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Пандемия коронавируса ,  
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Врач спрогнозировал продолжительность роста числа заболевших COVID-19

Число зараженных коронавирусом в России будет расти еще в течение месяца, сообщил ТАСС главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

Он связывает рост случаев заболевания COVID-19 с похолоданием: люди стали дольше находиться в помещениях и реже их проветривать. При этом игнорируется масочный режим и необходимость соблюдать социальную дистанцию.

«То, что количество инфицированных будет расти, логично, это будет продолжаться еще в течение месяца. Потому что сейчас наступили холода, люди меньше проветривают помещения, стали больше собираться в закрытых помещениях, не соблюдая социальную дистанцию, не соблюдая меры гигиены и масочный режим», — считает Тимаков.

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Он отметил, что «большей скученности вируса» будет способствовать отсутствие проветривания помещений из-за боязни людей простыть.

Кроме того, стали больше выявлять тех, у кого COVID-19 протекает бессимптомно, этим также объясняется рост числа заболевших, так как бессимптомные носители попадают в общую статистику, пояснил врач.

По его словам, граждане должны осознать, что коронавирусом заразиться сложнее при «мимолетном контакте и минимальной вирусной нагрузке», при этом «при большой вирусной нагрузке» заболеть куда легче, если не носить маску. «Пока этого осознания не будет, рост заболеваемости, к сожалению, будет продолжаться», — считает Тимаков.

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Накануне эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал начало спада заболеваемости COVID-19 в стране в конце ноября. В своем прогнозе он основывался на карте регионов по распространенности коронавируса, согласно которой тяжелая ситуация с COVID-19 наблюдается в десятке регионов, в том числе в Санкт-Петербурге и Московской области. По мнению эксперта, ситуация с распространением COVID-19 в стране стабилизируется, однако расслабляться рано. Тавадян назвал масочный режим и соблюдение социальной дистанции главной из основных переменных, которая влияет на динамику заболеваемости.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<10 000
0
<20 000
0
<30 000
0
от 30 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

По данным на 20 ноября, в России установлен новый суточный максимум: за последние 24 часа в стране выявили 24 318 случаев заболевания COVID-19. Предыдущий рекорд был зафиксирован 19 ноября — тогда число заболевших впервые превысило 23 тыс. С начала эпидемии число зараженных достигло 2 млн 039 тыс. 926 человек.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за последние сутки выявлено в Москве и Санкт-Петербурге, где зафиксированы новые рекорды — 6902 и 2394 соответственно. Кроме того, в России четвертый день подряд от коронавируса умерли более 400 человек.

коронавирус Россия
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