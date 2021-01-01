Врач спрогнозировал продолжительность роста числа заболевших COVID-19

Число зараженных коронавирусом в России будет расти еще в течение месяца, сообщил ТАСС главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

Он связывает рост случаев заболевания COVID-19 с похолоданием: люди стали дольше находиться в помещениях и реже их проветривать. При этом игнорируется масочный режим и необходимость соблюдать социальную дистанцию.

«То, что количество инфицированных будет расти, логично, это будет продолжаться еще в течение месяца. Потому что сейчас наступили холода, люди меньше проветривают помещения, стали больше собираться в закрытых помещениях, не соблюдая социальную дистанцию, не соблюдая меры гигиены и масочный режим», — считает Тимаков.

Он отметил, что «большей скученности вируса» будет способствовать отсутствие проветривания помещений из-за боязни людей простыть.