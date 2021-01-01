Вестибюль станции «Новослободская» закроют на год

Вестибюль станции московского метро «Новослободская» Кольцевой линии c 21 ноября закроют на ремонт на год. Об этом сообщала мэрия столицы.

Вестибюль будет закрыт на вход и выход пассажиров, для этого нужно будет воспользоваться станцией «Менделеевская». При этом поезда продолжат останавливаться на самой «Новослободской», откуда можно пересесть на серую ветку.

Вестибюль планируется отреставрировать и поставить там новые эскалаторы, при этом их число увеличится с трех до четырех. Нынешние эскалаторы были запущены еще в 1952 году.