Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 76,01 (-0,25) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 90,26 (-0,08) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
Джорджия утвердила победу Байдена Политика, 03:16 Трамп обвинил разработчиков вакцин в заговоре против него на выборах Политика, 02:46 Вестибюль станции «Новослободская» закроют на год Общество, 02:46 На что Валерий Меладзе тратит больше всего денег РБК и ВТБ Привилегия, 02:29 Вильфанд спрогнозировал температуру выше нормы в европейской части России Общество, 02:21 При стрельбе в торговом центре в США пострадали несколько человек Общество, 01:56 Pfizer подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в США Общество, 01:54 Куда махнуть на выходные: тренд на мини-каникулы РБК и Hyundai Mobility, 01:41 Фанаты «Барселоны» атаковали машину Гризманна с криками «Уважай Месси!» Спорт, 01:39 Клуб Головина отыграл два мяча в победной игре с ПСЖ Спорт, 01:13 СМИ сообщили об участии Трампа в саммите G20 Политика, 01:10 Медведев выиграл все матчи на групповом этапе Итогового турнира АТР Спорт, 01:09 В Белом доме пообещали появление к концу года 40 млн доз вакцины от COVID Политика, 00:42 Непризнанный рекорд и неудача Трусовой. Итоги дня московского Гран-при Спорт, 00:41
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +24758 Случаев 2 млн +24318 Умерли 35,3 тыс. +461
Общество ,  
0 

Вестибюль станции «Новослободская» закроют на год

Вестибюль станции московского метро «Новослободская» Кольцевой линии c 21 ноября закроют на ремонт на год. Об этом сообщала мэрия столицы.

Вестибюль будет закрыт на вход и выход пассажиров, для этого нужно будет воспользоваться станцией «Менделеевская». При этом поезда продолжат останавливаться на самой «Новослободской», откуда можно пересесть на серую ветку.

Вестибюль планируется отреставрировать и поставить там новые эскалаторы, при этом их число увеличится с трех до четырех. Нынешние эскалаторы были запущены еще в 1952 году.

Станцию метро «Смоленская» в Москве закроют на ремонт
Общество

В августе была закрыта на год станция метро «Рижская». Там отреставрируют вестибюль и заменят эскалаторы, работающие с 1958 года.

Москва метро
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +24758 Случаев 2 млн +24318 Умерли 35,3 тыс. +461
Материалы по теме
В Москве начала действовать 50%-ная скидка на метро
Общество
Закрытую часть синей ветки московского метро откроют досрочно
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter