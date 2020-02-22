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Станцию метро «Смоленская» в Москве закроют на ремонт

Станция московского метрополитена «Смоленская» Арбатско-Покровской линии будет закрыта на ремонт с 22 февраля по июнь 2021 года. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Во время ремонта на станции полностью заменят эскалаторы, которые были установлены в 1953 году. «В список работ также входит разборка элементов декоративной отделки свода наклонного тоннеля и последующая установка новых эскалаторных комплексов», — указано в сообщении. Также за это время будет выполнен ремонт вестибюля.

Уточняется, что станция «Смоленская» Филевской линии продолжит работу. На ней установят мобильные билетные кассы в связи с увеличением числа пассажиров.

Теги: метро, Москва, «Смоленская»
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