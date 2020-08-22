Метро «Рижская» закрыли на год на ремонт

Станция московского метро «Рижская» закрылась на ремонт на год. Об этом сообщается в Twitter метрополитена.

Ранее мэрия сообщила, что реставраторы отремонтируют вестибюль, в частности восстановят декоративное покрытие колонн, пола и потолка станции.

Кроме того, на станции оранжевой ветки будут заменены эскалаторы, работающие с 1958 года.

Для пассажиров запущены бесплатные автобусы КМ. Они будут курсировать от метро «Рижская» до «Проспект Мира» с 05:30 до 02:00.