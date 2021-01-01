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При стрельбе в торговом центре в США пострадали несколько человек

Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Mayfair в штате Висконсин, сообщает ABC News. В результате несколько человек получили ранения.

Стрельба произошла в городе Ваватоса, недалеко от Милуоки — административного центра штата. Мэр города Деннис Макбрайд сообщил, что жизни раненых ничего не угрожает, они госпитализированы. Подозреваемый пока находится на свободе. На место происшествия прибыли 75 полицейских.

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CBS58 сообщает, что в результате стрельбы были ранены как минимум три человека, их увезла скорая.

По данным Associated Press, пять человек вынесли из здания на носилках. Очевидцы рассказали, что слышали от восьми до 12 выстрелов.

В феврале в этом же торговом центре полицейский застрелил темнокожего подростка. По словам сотрудника полиции, тот направил на него пистолет. После этого в городе начались протесты. Прокурор отказался выдвигать обвинения против полицейского.

В середине октября семь человек, в том числе четверо детей, получили ранения в результате стрельбы в городе Меса в штате Аризона. Стрельба произошла на парковке, где стояли фудтраки. Неизвестный открыл стрельбу из проезжавшей мимо машины.

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