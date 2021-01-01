При стрельбе в торговом центре в США пострадали несколько человек

Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Mayfair в штате Висконсин, сообщает ABC News. В результате несколько человек получили ранения.

Стрельба произошла в городе Ваватоса, недалеко от Милуоки — административного центра штата. Мэр города Деннис Макбрайд сообщил, что жизни раненых ничего не угрожает, они госпитализированы. Подозреваемый пока находится на свободе. На место происшествия прибыли 75 полицейских.

CBS58 сообщает, что в результате стрельбы были ранены как минимум три человека, их увезла скорая.

По данным Associated Press, пять человек вынесли из здания на носилках. Очевидцы рассказали, что слышали от восьми до 12 выстрелов.