В Неваде в перестрелке погибли четыре человека

В США в штате Невада полицейским сообщили о возможной стрельбе в городе Хендерсон, в итоге прибывшие по вызову офицеры сами попали в перестрелку. Всего погибли четверо человека. Об этом сообщает The New Yourk Times со ссылкой на капитана Джейсона Кузика из полицейского управления Хендерсона.

Тревожный вызов поступил в полицию около 11 часов утра 3 ноября (22:00 по мск). Звонивший сообщил о звуках стрельбы и возможном раненом с огнестрельными ранениями. Приехавшие полицейские обнаружили двоих раненых и одного подозреваемого в припаркованной машине, с которым у правоохранителей завязалась перестрелка.

Подозреваемый был убит, общее число жертв вместе с ним составило четыре человека. Среди них нет ни одного полицейского, хотя Кузик не смог сообщить состояние участвовавших в стрельбе правоохранителей. Одного человека госпитализировали.

Со слов Кузика, личности участников перестрелки не установлены, как и причины первоначального вызова полиции. Ведется расследование.