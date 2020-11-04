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В Неваде в перестрелке погибли четыре человека

В США в штате Невада полицейским сообщили о возможной стрельбе в городе Хендерсон, в итоге прибывшие по вызову офицеры сами попали в перестрелку. Всего погибли четверо человека. Об этом сообщает The New Yourk Times со ссылкой на капитана Джейсона Кузика из полицейского управления Хендерсона.

Тревожный вызов поступил в полицию около 11 часов утра 3 ноября (22:00 по мск). Звонивший сообщил о звуках стрельбы и возможном раненом с огнестрельными ранениями. Приехавшие полицейские обнаружили двоих раненых и одного подозреваемого в припаркованной машине, с которым у правоохранителей завязалась перестрелка.

Семь человек получили ранения в результате стрельбы в США
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Фото:W. G. Allgoewer / blickwinkel / Global Look Press

Подозреваемый был убит, общее число жертв вместе с ним составило четыре человека. Среди них нет ни одного полицейского, хотя Кузик не смог сообщить состояние участвовавших в стрельбе правоохранителей. Одного человека госпитализировали.

Со слов Кузика, личности участников перестрелки не установлены, как и причины первоначального вызова полиции. Ведется расследование.

В октябре в американском штате Аризона в результате стрельбы на парковке были ранены семь человек. Среди них четверо детей в возрасте одного года, шести, девяти и 16 лет. Неизвестный открыл стрельбу из проезжавшего мимо автомобиля.

Невада перестрелка США полиция
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